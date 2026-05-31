TV
AUTO RACING
7:30 a.m., FS1 — Indy NXT: Detroit Grand Prix
9:30 a.m., FOX — IndyCar: Detroit Grand Prix
Noon, FOX — NHRA Nationals
4 p.m., PRIME — NASCAR Cup: Cracker Barrel 400
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
6 a.m., NBATV — Teams TBD
9 a.m., NBATV — Petro Atletico at RSSB Tigers
COLLEGE BASEBALL (REGIONALS)
TBD, ACCN — Teams TBD
TBD, ESPN — Teams TBD
TBD, ESPN2 — Teams TBD
TBD, ESPNU — Teams TBD
TBD, SECN — Teams TBD
COLLEGE SOFTBALL (WCWS)
Noon, ABC — Texas vs. Alabama/Nebraska
4 p.m., ESPN — UCLA vs. Tennessee/Texas Tech
CYCLING
6:40 a.m., TRU — Giro d’Italia, final stage
FOOTBALL
9 a.m., ABC — Orlando at D.C.
GOLF
3 a.m., GOLF — DP: Austrian Open, final round
10 a.m., GOLF — PGA: Charles Schwab, final round
Noon, CBS — PGA: Charles Schwab, final round
HOCKEY (MEN’S WORLDS)
6:20 a.m., NHLN — Bronze Medal Game
11:20 a.m., NHLN — Gold Medal Game
MLB
9:15 a.m., NBCPK — Toronto at Baltimore
1:05 p.m., MLBN — N.Y. Yankees at Athletics
1:10 p.m., DBAX — Arizona at Seattle
4:20 p.m., NBC — Chicago Cubs at St. Louis (also on NBCPK)
SOCCER (MEN’S)
6 a.m., FS2 — Friendly: Switzerland vs. Jordan
10:30 a.m., NBC — The Soccer Tournament, semifinals
11:45 a.m., FS2 — Friendly: Germany vs. Finland
12:30 p.m., TBS — Friendly: U.S. vs. Senegal
SOCCER (WOMEN’S)
10 a.m., CBSSN — NWSL: Chicago vs. San Diego
10:30 a.m., NBC — The Soccer Tournament, semifinals
TENNIS
2 a.m., TEN — French Open, fourth round
2 a.m., TNT — French Open, fourth round (also on TRU)
8 a.m., TRU — French Open, fourth round
11 a.m., TNT — French Open, fourth round (also on TRU)
2 a.m., TEN — French Open, fourth round (Mon.)
2 a.m., TNT — French Open, fourth round (Mon.)
WNBA
12:30 p.m., NBC — Las Vegas at Golden State
RADIO
MLB
1:10 p.m., 1490-AM — Arizona at Seattle
4:20 p.m., 1490-AM — Chicago Cubs at St. Louis
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: ABC (Channel 9) ACCN is ACC Network (Ch 300 on Cox, Ch 1325 on Comcast, Ch 612 on DirecTV, Ch 402 on Dish) CBS (Channel 13) CBSSN is CBS Sports Network (Ch 312 on Cox, Ch 274 on Comcast, Ch 221 on DirecTV, Ch 158 on Dish) DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) ESPN2 (Ch 25 on Cox, Ch 30 on Comcast, Ch 209 on DirecTV, Ch 143 on Dish) ESPNU (Ch 330 on Cox, Ch 266 on Comcast, Ch 208 on DirecTV, Ch 141 on Dish) FOX (Channel 11) FS1 is Fox Sports 1 (Ch 27 on Cox, Ch 32 on Comcast, Ch 219 on DirecTV, Ch 150 on Dish) FS2 is Fox Sports 2 (Ch. 341 on Cox, not available on Comcast, Ch. 618 on DirecTV, Ch. 397 on Dish) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) NBATV is NBA TV (Ch 308 on Cox, Ch 273 on Comcast, Ch 216 on DirecTV, Ch 156 on Dish) NBC (Channel 4) NBCPK is NBC’s Peacock (streaming only) NHLN is NHL Network (Ch 310 on Cox, Ch 279 on Comcast, Ch 215 on DirecTV, Ch 157 on Dish) PRIME is Amazon Prime Video SECN is SEC Network (Ch 329 on Cox, Ch 286 on Comcast, Ch 611 on DirecTV, Ch 408 on Dish) TBS (Ch 30 on Cox, Ch 37 on Comcast, Ch 247 on DirecTV, Ch 139 on Dish) TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish) TNT (Ch 29 on Cox, Ch 36 on Comcast, Ch 245 on DirecTV, Ch 138 on Dish) TRU is TruTV (Ch 52 on Cox, Ch 34 on Comcast, Ch 246 on DirecTV, Ch 242 on Dish)