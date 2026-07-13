TV
MLB
5 p.m.
NETFLIX — Home Run Derby
NBA SUMMER LEAGUE
1 p.m.
PRIME — Detroit vs New York
1:30 p.m.
ESPN2 — Toronto vs. Indiana
3 p.m.
PRIME — Atlanta vs. Boston
4 p.m.
ESPN — Dallas vs. Memphis
5 p.m.
PRIME — Miami vs. Cleveland
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6 p.m.
ESPN — Chicago vs. Utah
7 p.m.
PRIME — Phoenix vs. Milwaukee
8 p.m.
ESPN2 — Minnesota vs. Portland
WNBA
4 p.m.
USA — Los Angeles vs. Atlanta
6 p.m.
PEACOCK / NBCSN — Phoenix vs. Minnesota
RADIO
MAJOR LEAGUE BASEBALL
5 p.m.
1490-AM — Home Run Derby
All times Pacific. Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)