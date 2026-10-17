Friday, October 16
Cholla 38, Rincon/University 0
Cienega 47, Flowing Wells 6
Desert View 29, Canyon del Oro 0
Florence 51, Sabino 7
Globe 40, Catalina 0
Ironwood Ridge 49, Casa Grande Vista Grande 22
Marana 33, Tucson High 6
Mica Mountain 49, Amphi 0
Mountain View 49, Nogales 6
Palo Verde 14, Bisbee 0
Pueblo 48, Rio Rico 0
Pusch Ridge Christian 45, Safford 0
Sahuarita 56, Empire 0
Sahuaro 34, Douglas 0
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Salpointe Catholic 24, Scottsdale Saguaro 6
Santa Rita 38, San Carlos 0
Sierra Vista Buena 48, Casa Grande 13
St. David 62, Bagdad 0
Sunnyside 21, Maricopa 0
Tanque Verde 42, Tombstone 18
Walden Grove 35, Catalina Foothills 10
Willcox 23, Benson 3
Friday, October 23
Amphi at Sahuaro
Cholla at Rio Rico
Cienega at Desert View
Douglas at Walden Grove
Flowing Wells at Sunnyside
Mica Mountain at Catalina Foothills
Mountain View at Marana
Nogales at Maricopa
Pueblo at Sahuarita
Rincon/University at Empire
Salpointe Catholic at Gilbert Perry
San Carlos at Catalina
Sierra Vista Buena at Canyon del Oro
Thatcher at Sabino
Tucson High at Ironwood Ridge
Class 2A Crossover games TBD