TV
COLLEGE SOFTBALL (WCWS FINALS)
5 p.m., ESPN — Texas vs. Texas Tech, Game 2
FOOTBALL
4:30 p.m., CBSSN — CFL: Montreal at Hamilton
GOLF
4 a.m., FS1 — LIV: Andalucia, first round
4 a.m., GOLF — DP: KLM Open, first round
5 a.m., FS2 — LIV: Andalucia, first round
6 a.m., GOLF — Korn Ferry: BMW Pro-Am, first round
7:15 a.m., NBCPK — LPGA: U.S. Women’s Open, first round
11 a.m., USA — LPGA: U.S. Women’s Open, first round
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11 a.m., GOLF — PGA: Memorial, first round
1 p.m., NBCPK — LPGA: U.S. Women’s Open, first round
MLB
10:35 a.m., MLBN — Guardians-Yankees or Giants-Brewers
5:10 p.m., FS1 — Pittsburgh at Houston
6:40 p.m., DBAX — L.A. Dodgers at Arizona
NHL (STANLEY CUP FINAL)
5 p.m., ABC — Vegas at Carolina, Game 2
SOCCER (MEN’S)
5 p.m., FS2 — Friendly: Czechia vs. Guatemala
TENNIS
2 a.m., TEN — French Open, semifinals
3 a.m., TNT — French Open, semifinals (also on TRU)
6 a.m., TNT — French Open, semifinals (also on TRU)
11 a.m., TEN — French Open, semifinals
11 a.m., TNT — French Open, semifinals (also on TRU)
2 a.m., TEN — French Open, semifinals (Fri.)
WNBA
4 p.m., PRIME — Atlanta at Indiana
6 p.m., PRIME — Golden State at Minnesota
RADIO
MLB
6:40 p.m., 1490-AM — L.A. Dodgers at Arizona
TUCSON TALK
7 a.m., 1490-AM — Spears and Ali
3 p.m., 1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m., 1290-AM — D.K. on the Sports Tip
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: ABC (Channel 9) CBSSN is CBS Sports Network (Ch 312 on Cox, Ch 274 on Comcast, Ch 221 on DirecTV, Ch 158 on Dish) DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) FS1 is Fox Sports 1 (Ch 27 on Cox, Ch 32 on Comcast, Ch 219 on DirecTV, Ch 150 on Dish) FS2 is Fox Sports 2 (Ch. 341 on Cox, not available on Comcast, Ch. 618 on DirecTV, Ch. 397 on Dish) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) NBCPK is NBC’s Peacock (streaming only) PRIME is Amazon Prime Video TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish) TNT (Ch 29 on Cox, Ch 36 on Comcast, Ch 245 on DirecTV, Ch 138 on Dish) TRU is TruTV (Ch 52 on Cox, Ch 34 on Comcast, Ch 246 on DirecTV, Ch 242 on Dish) USA (Ch 28 on Cox, Ch 35 on Comcast, Ch 242 on DirecTV, Ch 105 on Dish)