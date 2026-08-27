TV
COLLEGE WOMEN’S SOCCER
4 p.m.
BTN — Saint Louis at Illinois
5 p.m.
SECN — Baylor at Texas
COLLEGE WOMEN’S VOLLEYBALL
5 p.m.
TNT, truTV — Spikes Under the Lights
GOLF
4:30 a.m.
GOLF — DP World Tour
6 a.m.
GOLF — LPGA FM Championship
8 a.m. / 10 a.m.
People are also reading…
ESPN / GOLF — PGA TOUR Championship
LITTLE LEAGUE WORLD SERIES
Noon
ESPN — Game 33: Teams TBD
4 p.m.
ESPN — Game 34: Teams TBD
MLB (NATIONAL)
10 a.m.
MLBN — Colorado at Washington
4 p.m.
FS1 — L.A. Dodgers at Atlanta
MLB (REGIONAL)
6:45 p.m.
NBCS BA / DBACKS.TV — Arizona at San Francisco
NFL PRESEASON
4 p.m.
NFL Net — Pittsburgh at Buffalo
5 p.m.
Prime Video — New England at Cleveland
ESPN+ — San Francisco at Las Vegas
7 p.m.
NFL Net / — L.A. Rams at L.A. Chargers
SOCCER
11:30 a.m.
ESPN+ — La Liga: Osasuna vs. Celta Vigo
Noon
ESPN+ — La Liga: Athletic Club vs. Barcelona
TENNIS
8 a.m.
ESPN2 — U.S. Open Qualifying
10 a.m.
TENNIS — U.S. Open Qualifying, Winston-Salem, Monterrey
WNBA
5 p.m.
Prime Video — Golden State at New York
7 p.m.
Prime Video — Washington at Phoenix
RADIO
MLB
6:45 p.m.
1490-AM — Arizona at San Francisco
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)