TV
AUTO RACING
8 a.m.
FS1 — Indy NXT Milwaukee Mile 90
10 a.m.
FOX — IndyCar Grand Prix of Milwaukee Race 2
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE
4 p.m.
CBSSN — Ottawa at British Columbia
COLLEGE FOOTBALL
5 p.m.
ESPN2 — West Alabama vs. Tuskegee
COLLEGE SOCCER
8 a.m.
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BTN — W: Colorado at Michigan St.
10 a.m.
ESPN+ — Arizona vs. LSU
3 p.m.
ACCN — M: Georgetown at Duke
COLLEGE WOMEN’S VOLLEYBALL
9 a.m.
ESPN — Wisconsin at Pittsburgh
10 a.m.
BTN — Creighton vs. USC
11:30 a.m.
ESPN — Stanford vs. Kansas
12:30 p.m.
ESPN+ — UC Santa Barbara at Arizona
FOX — Texas vs. Nebraska
3 p.m.
FS1 — UNLV vs. TCU
FISHING
5 a.m.
FS1 — Bassmaster Elite: St. Lawrence River
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour
9 a.m. / 10:30 a.m.
GOLF / CBS — PGA TOUR Championship
10:30 a.m.
GOLF — LPGA: FM Championship
1 p.m.
GOLF — PGA Champions Tournament
LITTLE LEAGUE WORLD SERIES
7 a.m.
ESPN — Third Place
Noon
ABC — Championship
MLB (NATIONAL)
9:15 a.m.
Peacock/NBCSN — Miami at Washington
10:30 a.m.
MLBN — San Diego at Tampa Bay
12:10 p.m.
NBC/Peacock — Houston at N.Y. Mets
4:20 p.m.
NBC/Peacock — Cincinnati at Chicago Cubs
PICKLEBALL
9 a.m. / 10:30 a.m.
CBS / TENNIS — MLP: New York
SOCCER (U.S.)
9:30 a.m.
ESPN2 — NWSL: Washington at Bay
4 p.m.
Apple TV — MLS: Dallas vs. St. Louis
SOCCER (INTERNATIONAL)
6 a.m.
Peacock — Premier: Brighton vs. Chelsea, Fulham vs. Sunderland
USA / Tele — Premier: Brentford vs. Leeds
6:30 a.m.
Fandango — Bundesliga: Werder Bremen vs. SC Freiburg
8 a.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Málaga vs. Real Madrid
8:30 a.m.
USA / Tele — Premier: Ipswich Town vs. Manchester United
Fandango — Bundesliga: Schalke 04 vs. FC Augsburg
9:30 a.m.
CBSSN — Serie A: Como at Napoli
10:30 a.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Valencia vs. Deportivo
12:30 p.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Athletic Club vs. Celta Vigo
CBSSN — Serie A: Genoa at Lazio
SOFTBALL
5 p.m.
MLBN — AUSL: Team Kilfoyl vs. Team Klingler
TENNIS
9 a.m.
ABC — U.S. Open
Noon
ESPN2 — U.S. Open
1:30 p.m. / 4 p.m.
ESPN — U.S. Open
RADIO
MLB
4:20 p.m.
1490-AM — Cincinnati at Chicago Cubs
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