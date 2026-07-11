TV
AUTO RACING
10 a.m.
FS1 — NASCAR Truck Lime Rock Park 150
1:30 p.m.
truTV — NASCAR Cup EchoPark Qualifying
4 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly EchoPark 250
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE
4 p.m.
CBSSN — Calgary at Montreal
CYCLING
5 a.m.
NBC — Tour de France Stage 8
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GOLF
1 a.m.
ESPN+ / GOLF / CBS / Paramount+ — Genesis Scottish Open
1 p.m.
GOLF — ISCO Championship
1 a.m.
GOLF — LPGA Amundi Evian Championship
9 a.m.
GOLF — PGA Champions Tournament
MLB (NATIONAL)
1:10 p.m.
FS1 — Boston Red Sox vs. N.Y. Mets
4 p.m.
MLBN — Kansas City at Baltimore
7 p.m.
MLBN — Arizona at L.A. Dodgers
MLB (REGIONAL)
11:10 a.m.
ABTV / Twins.TV — L.A. Angels vs. Minnesota
NBCSCA / Chicago Sports Network — Athletics vs. Chicago White Sox
1:05 p.m.
NBCS BA / Rockies.TV — Colorado vs. San Francisco
YES / Nationals.TV — N.Y. Yankees vs. Washington
SportsNet Pittsburgh / Brewers.TV — Milwaukee vs. Pittsburgh
1:10 p.m.
NESN / SNY / FS1 — Boston vs. N.Y. Mets
Mariners.TV / Rays.TV — Seattle vs. Tampa Bay
Guardians.TV / Marlins.TV — Cleveland vs. Miami
3:10 p.m.
NBCSP / Detroit SportsNet — Philadelphia vs. Detroit
4:05 p.m.
MASN / Royals.TV — Kansas City vs. Baltimore
Space City Home Network / Rangers Sports Network, presented by Progressive — Houston vs. Texas
4:10 p.m.
Marquee Sports Network / Reds.TV — Chicago Cubs vs. Cincinnati
4:15 p.m.
Cardinals.TV / BravesVision — Atlanta vs. St. Louis
5:40 p.m.
Padres.TV / Sportsnet / TV Azteca — Toronto vs. San Diego
6:10 p.m.
SportsNet LA / DBACKS.TV — Arizona vs. L.A. Dodgers
NBA SUMMER LEAGUE
12:30 p.m.
PRIME— Miami vs. Orlando
1 p.m.
ESPN — New Orleans vs. Charlotte
2:30 p.m.
PRIME— Indiana vs. Philadelphia
3 p.m.
ESPN — N.Y. Knicks vs. San Antonio
4:30 p.m.
PRIME — Denver vs. Minnesota
5 p.m.
ESPN — Atlanta vs. Brooklyn
6:30 p.m.
PRIME — Houston vs. Toronto
7 p.m.
ESPN — L.A. Lakers vs. Dallas
SOCCER (INTERNATIONAL)
2 p.m.
FOX / Tele / FOX One — World Cup quarterfinal: England vs. Norway
6 p.m.
FOX / Tele / FOX One — World Cup quarterfinal: Switzerland vs. Argentina
SOCCER (NATIONAL)
3:30 p.m.
ION — NWSL: Washington at North Carolina
5:45 p.m.
ION — NWSL: Angel City at San Diego
6 p.m.
ESPN2 — USL: San Antonio at Chattanooga
TENNIS
5 a.m.
ESPN — Wimbledon Men’s Doubles Final
8 a.m.
ESPN — Wimbledon Women’s Singles Final
WNBA
10 a.m.
ABC — New York vs. Minnesota
1 p.m.
CBS / Paramount+ — Portland vs. Atlanta
3 p.m.
PEACOCK / NBCSN — Phoenix vs. Las Vegas
RADIO
MAJOR LEAGUE BASEBALL
1 p.m.
1490-AM — Milwaukee at Pittsburgh
6:10 p.m.
1490-AM — Arizona at L.A. Dodgers
All times Pacific. Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)