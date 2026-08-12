TV
HIGH SCHOOL BASEBALL
11 a.m.
MLBN — All-American Game
LITTLE LEAGUE BASEBALL
8 a.m.
ESPN — Regionals: Teams TBD
10 a.m.
ESPN — Regionals: Teams TBD
Noon
ESPN — Regionals: Teams TBD
2 p.m.
ESPN — Regionals: Teams TBD
4 p.m.
ESPN2 — Midwest Regional: Game 12
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6 p.m.
ESPN — West Regional: Game 5
MLB (NATIONAL)
1 p.m.
MLBN — Teams TBD
4 p.m.
MLBN — Teams TBD
4:05 p.m.
ESPN — Seattle at N.Y. Yankees
7:10 p.m.
ESPN — Texas at L.A. Angels
MLB (REGIONAL)
12:40 p.m.
DBACKS.TV / Rockies.TV — Colorado at Arizona
SOCCER
Noon
CBSSN — UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain vs. Aston Villa
5 p.m.
FS1 — Leagues Cup: Monterrey vs. Nashville
7 p.m.
FS1 — Leagues Cup: Club Puebla vs. San Diego
TENNIS
5:30 p.m.
TENNIS — Canadian Open
RADIO
MLB
12:40 p.m.
1490-AM — Colorado at Arizona
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
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