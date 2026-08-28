TV
AUTO RACING
4:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Daytona 250
6 p.m.
FS1 — ARCA Madison International 200
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
ESPN — Idaho at Cal Poly
COLLEGE WOMEN’S VOLLEYBALL
3:30 p.m.
ESPN2 — Kansas at Pittsburgh
4 p.m.
FOX — Creighton at Purdue
6 p.m.
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ESPN+ — Prairie View A&M at Arizona
FOX — Minnesota at Arizona St.
ESPN2 — Wisconsin at Stanford
EXHIBITION BASEBALL
4 p.m.
truTV — Loco Beach Coconuts vs. Savannah Bananas
GOLF
4:30 a.m.
GOLF — DP World Tour
6 a.m.
GOLF — LPGA FM Championship
8 a.m. / 10 a.m.
ESPN / GOLF — PGA TOUR Championship
HIGH SCHOOL FOOTBALL
4 p.m.
ESPN — St. Joseph Regional at Mount Carmel
LITTLE LEAGUE WORLD SERIES
9:30 a.m.
ABC — Game 35: Teams TBD
12:30 p.m.
ABC — Game 36: Teams TBD
MLB (NATIONAL)
3:30 p.m.
MLBN — Teams TBD
4:15 p.m.
Apple TV — Seattle at Toronto, Boston at N.Y. Yankees
7 p.m.
MLBN — Arizona at San Francisco
NFL PRESEASON
3 p.m.
NFLN — Washington at Baltimore
5 p.m.
NBC — New Orleans at Dallas
5 p.m.
CBS — Arizona at Green Bay
ESPN+ — New Orleans at Dallas
ESPN+ — Seattle at Kansas City
6 p.m.
NFLN — Minnesota at Denver
SOCCER
10 a.m.
ESPN+ — La Liga: Elche vs. Racing Santander
Noon
USA — EPL: Man City at Crystal Palace
12:30 p.m.
ESPN+ — La Liga: Villarreal vs. Alavés
4 p.m.
FS2 — Canadian: Toronto at Ottawa
SOFTBALL
4 p.m.
CBSSN — AUSL: Teams TBD
TENNIS
1 p.m.
TENNIS — Winston-Salem, Monterrey
WNBA
4:30 p.m.
ION / League Pass — Portland
at Atlanta, ION — Connecticut at Indiana
7 p.m.
ION / League Pass — Toronto at Las Vegas, Washington at Los Angeles
RADIO
MLB
8 p.m.
1490-AM — Arizona at San Francisco (joined in progress)
NFL PRESEASON
5 p.m.
1490-AM — Arizona at Green Bay
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
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