TV
CYCLING
3:30 a.m.
NBCSN — Tour de France, Stage 10
MAJOR LEAGUE BASEBALL
5 p.m.
FOX — All-Star Game
NBA SUMMER LEAGUE
1 p.m.
PRIME — Philadelphia vs. Houston
3 p.m.
PRIME — Sacramento vs. Brooklyn
4 p.m.
ESPN — Memphis vs. Golden State
5 p.m.
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PRIME — Washington vs. Chicago
6 p.m.
ESPN — Denver vs. Oklahoma City
7 p.m.
PRIME — L.A. Clippers vs. L.A. Lakers
SOCCER
Noon
FOX / Tele / FOX One — World Cup Semifinal: France vs. Spain
TENNIS
3 a.m.
TENNIS — Men's: Nordea Open, Croatia Open, Swiss Open early rounds; Women's: Romania, Athens early rounds.
WNBA
8 a.m.
WNBA League Pass — Portland Fire vs. Connecticut Sun
4 p.m.
WNBA League Pass — Washington Mystics vs. Toronto Tempo
RADIO
MAJOR LEAGUE BASEBALL
5 p.m.
1490-AM — All-Star Game
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
All times Pacific. Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)