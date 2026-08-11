FOOTBALL
ARIZONA WILDCATS
2026 SCHEDULE
Date;Opponent
Sept. 5;NAU;6:30 p.m.
Sept. 12;at BYU*;12:30 p.m.
Sept. 19;Northern Illinois;7:30 p.m.
Sept. 26;at Washington St.;4:30 p.m.
Oct. 3;Cincinnati*
Oct. 10;at West Virginia*
Oct. 24;Iowa St.*
Oct. 31;at Texas Tech*
Nov. 7;TCU*;8:15 p.m.
Nov. 14;Utah*
Nov. 21;at Kansas St.*
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Nov. 28;Arizona St.*
* — Big 12 game
SOCCER
ARIZONA WILDCATS
2026 SCHEDULE
Date;Opponent;Time
Aug. 12;at Grand Canyon
Aug. 15;New Mexico St.
Aug. 20;at Gonzaga
Aug. 30;LSU$
Sept. 3;North Carolina
Sept. 6;Dartmouth
Sept. 10;NAU
Sept. 13;at Pepperdine
Sept. 18;BYU*
Sept. 24;at Kansas St.*
Sept. 27;at Kansas*
Oct. 2;at Oklahoma St.*
Oct. 8;Houston*
Oct. 11;Iowa St.*
Oct. 16;at Utah*
Oct. 22;Colorado*
Oct. 25;Baylor*
Oct. 30;at Arizona St.*
Nov. 5;at TCU*
Nov. 9-14;Big 12 Championship
$ — in Tempe
* — Big 12 game
VOLLEYBALL
ARIZONA WILDCATS
2026 SCHEDULE
Date;Opponent;Time
Aug. 15;Red-Blue Scrimmage;2 p.m.
Aug. 19;Grand Canyon!;5 p.m.
Aug. 22;at New Mexico!;Noon
Aug. 28;Prairie View A&M$;6 p.m.
Aug. 29;Tarleton St.$;12:30 p.m.
Aug. 30;UC Santa Barbara$;12:30 p.m.
Sept. 4;at Creighton%;4 p.m.
Sept. 5;Tulsa%;3:30 p.m.
Sept. 6;Pepperdine%;Noon
Sept. 11;at USC;7 p.m.
Sept. 12;Oregon St#.;TBD
Sept. 17;at San Diego;7 p.m.
Sept. 18;at San Diego St.;6 p.m.
Sept. 22;at UTEP;5 p.m.
Sept. 27;at Colorado*;Noon
Oct. 2;Iowa St.*;6 p.m.
Oct. 4;Texas Tech*;Noon
Oct. 9;at TCU*;4:30 p.m.
Oct. 11;at Baylor*;Noon
Oct. 15;at Arizona St.*;7 p.m.
Oct. 17;BYU*;6 p.m.
Oct. 23;at West Virginia*;3 p.m.
Oct. 25;at Cincinnati*;10 a.m.
Oct. 30;Houston*;Noon
Nov. 1;UCF*;Noon
Nov. 6;Utah*;Noon
Nov. 8;at Texas Tech*;11 a.m.
Nov. 15;Arizona St.*;TBD
Nov. 19;at BYU*;6:30 p.m.
Nov. 21;at Utah*;3 p.m.
Nov. 25;Kansas*;6 p.m.
Nov. 27;Kansas St.*;6 p.m.
! — Exhibition
$ — Wildcat Classic
% — Bluejay Invitational in Omaha, Neb.
# — in Los Angeles
* — Big 12 match
BASEBALL
ARIZONA DIAMONDBACKS
UPCOMING SCHEDULE
Date;Opponent;Time
Aug. 12;Colorado;12:40 p.m.
Aug. 14;at Atlanta;4:15 p.m.
Aug. 15;at Atlanta;4:15 p.m.
Aug. 16;at Atlanta;10:35 a.m.
Aug. 17;at Boston;4:10 p.m.
Aug. 18;at Boston;4:10 p.m.
Aug. 19;at Boston;1:10 p.m.
Aug. 21;Cincinnati;6:40 p.m.
Aug. 22;Cincinnati;5:10 p.m.
Aug. 23;Cincinnati;1:15 p.m.
Aug. 24;Chicago Cubs;6:40 p.m.
Aug. 25;Chicago Cubs;6:40 p.m.
Aug. 26;Chicago Cubs;12:40 p.m.
Aug. 27;at San Francisco;6:45 p.m.
Aug. 28;at San Francisco;7:15 p.m.
Aug. 29;at San Francisco;7:05 p.m.
Aug. 30;at San Francisco;1:05 p.m.
Aug. 31;Philadelphia;6:40 p.m.
Sept. 1;Philadelphia;6:40 p.m.
Sept. 2;Philadelphia;12:40 p.m.
Sept. 4;at Houston;5:10 p.m.
Sept. 5;at Houston;4:15 p.m.
Sept. 6;at Houston;11:10 a.m.
Sept. 7;at Kansas City;11:10 a.m.
Sept. 8;at Kansas City;4:40 p.m.
Sept. 9;at Kansas City;4:40 p.m.
Sept. 11;Texas;6:40 p.m.
Sept. 12;Texas;5:10 p.m.
Sept. 13;Texas;1:10 p.m.
Sept. 14;Miami;6:40 p.m.
Sept. 15;Miami;6:40 p.m.
Sept. 16;Miami;6:40 p.m.
Sept. 18;N.Y. Yankees;6:40 p.m.
Sept. 19;N.Y. Yankees;5:10 p.m.
Sept. 20;N.Y. Yankees;1:10 p.m.
Sept. 22;at Colorado;5:40 p.m.
Sept. 23;at Colorado;5:40 p.m.
Sept. 24;at Colorado;12:10 p.m.
Sept. 25;at San Diego;6:40 p.m.
Sept. 26;at San Diego;5:40 p.m.
Sept. 27;at San Diego;12:10 p.m.