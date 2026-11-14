Friday, Nov. 13
6A state first round
No. 14 Mesa Red Mountain 37, No. 19 Salpointe Catholic 0
5A state second round
No. 1 Scottsdale Desert Mountain 37, No. 16 Marana 7
No. 11 Glendale Cactus 22, No. 6 Desert View 20
4A state second round
No. 6 Walden Grove 24, No. 11 Mesa Eastmark 21
No. 2 Mica Mountain 41, No. 15 Phoenix Thunderbird 0
3A state quarterfinals
No. 4 Show Low 21, No. 5 Pusch Ridge 9
2A state quarterfinals
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No. 3 Willcox 48, No. 6 Benson 13
Friday, Nov. 20
4A state quarterfinals
No. 14 Yuma Gila Ridge at No. 6 Walden Grove, 7 p.m.
No. 7 Phoenix St. Mary’s at No. 2 Mica Mountain, 7 p.m.
Saturday, Nov. 21
2A state semifinals
No. 2 Gilbert San Tan Charter vs. No. 3 Willcox, 6 p.m. at Tempe High