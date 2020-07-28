Deaths in Southern Arizona

The deceased are from Tucson unless otherwise noted.
Aiello, Jaqueline, 47, waitress, July 22, Bring’s.
Bell, Gale, 96, teacher, July 18, Bring’s.
Chapman, Joyce, 88, small business owner, Detroit, July 20, Adair Dodge.
Durazo, Ebony, 36, manager, July 12, Bring’s.
Ehler, Florence, 85, clerk, July 23, Bring’s.
Ferguson, Constance, 99, secretary, July 22, Bring’s.
Lanning Sr., James S., 73, electrician, July 22, Marana Mortuary.
Martin, Daniel, 75, electronic technician, July 16, Marana Mortuary.
Mueller, Linda, 79, office manager, July 21, Bring’s.
Shimmel, Adela T., 74, nurse, Vail, July 21, Marana Mortuary.
Simes Sr., Ian D., 52, bodyguard, Marana, July 17, Marana Mortuary.
Wickersham, Alan D., 64, salesman, July 22, Desert Rose Heather.
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