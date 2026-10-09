TV
AUTO RACING
10 a.m.
FS2 — NASCAR Trucks Charlotte Qualifying
2 p.m.
FOX — NASCAR Trucks Charlotte 200
COLLEGE FOOTBALL
4 p.m.
ESPN — Florida State at Louisville
6 p.m.
FOX or FS1 — Iowa at Washington
CW — Washington State at Utah State
CBSSN — Wyoming at San José State
7:15 p.m.
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ESPN — Iowa State at BYU
COLLEGE FIELD HOCKEY
1 p.m.
BTN — Iowa at Northwestern
3 p.m.
ACCN — Virginia at Boston College
COLLEGE VOLLEYBALL
3:30 p.m.
BTN — UCLA at Maryland
4:30 p.m.
ACCN — Stanford at Notre Dame
ESPN+ — Arizona at TCU
5 p.m.
ESPNU — Florida at Missouri
5:30 p.m.
BTN — USC at Purdue
COLLEGE WOMEN’S SOCCER
3 p.m.
ESPNU — North Carolina at Florida St.
GOLF
5 a.m.
GOLF — DP World Tour
10 a.m.
GOLF — PGA Champions Tournament
Noon
GOLF — Korn Ferry Tournament
8 p.m.
GOLF — PGA BayCurrent Classic
NBA PRESEASON
5 a.m.
NBATV — Houston at Dallas in China
5 p.m.
NBATV — Memphis at Chicago
NHL
4 p.m.
NHLN — N.Y. Rangers at Washington
PICKLEBALL
3 p.m.
FS2 — PPA Chicago Cup
SOCCER
11:30 a.m.
Fandango — Bundesliga: Werder Bremen at Borussia Dortmund
Noon
CBSSN — EFL Championship: West Ham at Queens Park
ESPN+ — La Liga: Espanyol at Málaga
TENNIS
9 p.m.
TENNIS — Beijing ATP/WTA, Shanghai ATP
WNBA PLAYOFFS
4:30 p.m.
ESPN2 — Atlanta at New York
6:30 p.m.
NBCSN/Peacock — Golden State at Las Vegas
RADIO
COLLEGE FOOTBALL
4 p.m.
1490-AM — Florida St. at Louisville
7:15 p.m.
1490-AM — Iowa St. at BYU
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears and Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
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