TV
AUTO RACING
9 a.m. / 11 a.m.
FS1 / FOX — NHRA Indianapolis Finals
COLLEGE FOOTBALL
4:30 p.m.
ESPN — SMU at Florida State
COLLEGE GOLF
6:30 a.m., 1:30 p.m.
GOLF — Folds of Honor Collegiate
COLLEGE MEN’S SOCCER
4 p.m.
BTN — Georgetown at Maryland
COLLEGE VOLLEYBALL
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1 p.m.
ESPNU — Penn St. at DePaul
FIBA WOMEN’S WORLD CUP
11:30 a.m.
TNT, truTV — United States vs. Czechia
LACROSSE
Noon
ESPN2 — PLL: Denver vs. Utah
MLB
10:30 a.m.
MLBN — Teams TBD
11:10 a.m.
2 p.m.
MLBN — Washington at San Diego
5:10 p.m.
NBC/Peacock — St. Louis at San Francisco
7 p.m.
MLBN — Toronto at Athletics
SOCCER
5:48 a.m.
FS2 — FIFA U20 Women: Portugal vs. North Korea
10 a.m.
ESPN+ — La Liga: Celta Vigo vs. Getafe
12:30 p.m.
ESPN+ — La Liga: Real Sociedad vs. Elche
TENNIS
8 a.m. / 4 p.m.
ESPN / ESPN2 — U.S. Open, ESPN
RADIO
MLB
11:10 a.m.
1490-AM — Arizona at Kansas City
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
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