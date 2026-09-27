TV
AUTO RACING
Noon
USA — NASCAR Cup Kansas 400
FS1 — NHRA Nationals at The Rock
COLLEGE VOLLEYBALL
9 a.m.
BTN — Washington at Michigan
10 a.m.
ESPN — Texas at Kentucky
11 a.m.
ACCN — California at SMU
BTN — Penn St. at Michigan St.
Noon
SECN — Ole Miss at Alabama
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Noon
ESPN+ — Arizona at Colorado
1 p.m.
ACCN — North Carolina at Wake Forest
BTN — Wisconsin at Purdue
5:30 p.m.
ESPN — Stanford at Pittsburgh
COLLEGE WOMEN’S SOCCER
9 a.m.
ESPNU — Vanderbilt at Tennessee
ACCN — Florida St. at Louisville
10 a.m.
SECN — Alabama at Oklahoma
11 a.m.
ESPNU — Colorado at Texas Tech
11 a.m.
ESPN+ — Arizona at Kansas
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour
9 a.m.
NBC — Presidents Cup
11 a.m.
GOLF — Walmart NW Arkansas Championship
MLB
12:05 p.m.
NFL
10 a.m.
CBS — Cincinnati at Pittsburgh
1 p.m.
FOX — Arizona at San Francisco
1:25 p.m.
CBS — Baltimore vs. Dallas
5:20 p.m.
NBC — L.A. Rams at Denver
SOCCER
5 a.m.
CBSSN — FA Women: West Ham at Manchester United
5:50 a.m.
FS2 — UEFA: Azerbaijan at Lithuania
8:50 a.m.
FS2 — UEFA: Netherlands at Serbia
9:30 a.m.
FS2 — UEFA: Greece at Germany
2 p.m.
ESPN — NWSL: Orlando at Bay
3:50 p.m.
FS2 — Concacaf: Costa Rica at Haiti
4 p.m.
ESPN2 — USL League One: Westchester at One Knoxville
TENNIS
4 a.m.
TENNIS — Laver Cup
WNBA PLAYOFFS
11 a.m.
ABC — New York at Minnesota
1 p.m.
ABC — Indiana at Las Vegas
4 p.m.
PRIME — Washington at Atlanta
6 p.m.
USA — Dallas at Golden State
RADIO
NFL
10 a.m.
1490-AM — Seattle at Washington
1 p.m.
1490-AM — Arizona at San Francisco
5:20 p.m.
1490-AM — L.A. Rams at Denver
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