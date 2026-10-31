TV
AUTO RACING
12:05 p.m.
truTV— NASCAR Cup Martinsville Qualifying
1 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Martinsville 250
3 p.m.
Apple TV — F1 Mexico City Qualifying
COLLEGE FOOTBALL
9 a.m.
ABC — Notre Dame at Navy
FOX — Wisconsin at Iowa
CW — Boston College at Duke
ESPN2 — SMU at Syracuse
ESPN — Arizona at Texas Tech
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FS1 — Illinois at Maryland
CBSSN — Bowling Green at Western Michigan
ESPNU — UAB at South Florida
ACCN — California at NC State
9:30 a.m.
BTN — Michigan at Rutgers
9:45 a.m.
SECN — Auburn at Ole Miss
10 a.m.
ESPN+ — Marshall at Old Dominion
11 a.m.
TNT — Kansas St. at Colorado
ESPN+ — Coastal Carolina at Georgia St.
Noon
ESPN+ — NAU at Southern Utah
12:15 p.m.
ACCN — Stanford at Louisville
ESPN+ — Temple at East Carolina, Louisiana Tech at South Alabama
12:30 p.m.
ABC — Florida vs. Georgia
CBS — Minnesota at Indiana
FOX — Arizona St. at BYU
USA — Colorado St. at Utah St.
FS1 — Kansas at TCU
CBSSN — FIU at Liberty
Peacock — Northwestern at Oregon
ESPN+ — Southern Miss at UL Monroe
12:45 p.m.
ESPN — Utah at Cincinnati
ESPN2 — Virginia at Wake Forest
1 p.m.
ESPNU — South Dakota at South Dakota St.
1:15 p.m.
SECN — South Carolina at Oklahoma
BTN — Purdue at Penn St.
3:30 p.m.
ESPN+ — App State at Georgia Southern
4 p.m.
FS1 — Oklahoma St. at Iowa St.
CBSSN — Washington St. at San Diego St.
ACCN — Clemson at Florida St.
4:30 p.m.
NBC — Ohio St. at USC
ABC — Miami at North Carolina
ESPN2 — Georgia Tech at Pittsburgh
ESPN — Mississippi St. at Texas
4:45 p.m.
SECN — Missouri at Arkansas
5 p.m.
ESPNU — Army at Memphis
BTN — Washington at Nebraska
7 p.m.
CW — Texas St. at Boise St.
7:30 p.m.
CBSSN — Northern Illinois at UNLV
8 p.m.
USA — Oregon St. at Fresno St.
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour
10 a.m.
GOLF — PGA Champions Tournament
1 p.m.
GOLF — PGA Mexico Open 6:30 p.m.
GOLF — LPGA Maybank Championship
HORSE RACING
10 a.m.
USA — Breeders’ Cup
12:30 p.m.
NBC — Breeders’ Cup Classic
NBA
3 p.m.
NBATV — Philadelphia at Charlotte
5:30 p.m.
NBATV — Oklahoma City at Houston
SOCCER (INTERNATIONAL)
5:30 a.m.
USA — Premier: Man United at Chelsea
6 a.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Atlético Madrid at Levante
7:30 a.m.
Fandango — Bundesliga: VfB Stuttgart at Bayer Leverkusen, SC Paderborn 07 at Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg at FC Augsburg, RB Leipzig at Schalke 04, TSG Hoffenheim at Werder Bremen
8 a.m.
USA — Premier: Nottingham at Brentford
Peacock — Premier: Leeds at Bournemouth, Sunderland at Coventry, Ipswich Town at Hull City, Brighton at Manchester City
9:15 a.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga:
Celta Vigo at Rayo Vallecano
10:30 a.m.
NBC — Premier: Crystal Palace at Tottenham
USA — Bundesliga: Borussia Dortmund at Bayern Munich
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Málaga at Real Betis
1 p.m.
Peacock — Premier: Fulham at Aston Villa
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Alavés at Barcelona
SOCCER (MLS)
10 a.m.
Apple TV — Orlando at Charlotte
11 a.m.
Apple TV — D.C. United at Columbus Crew, Philadelphia at Cincinnati, at N.Y. City FC
Noon
Apple TV — Dallas at Sporting Kansas City, San Diego at St. Louis
2 p.m.
Apple TV — Austin FC at LA Galaxy, Real Salt Lake at San Jose
6:30 p.m.
Apple TV — Chicago at Colorado
TENNIS
7 a.m.
TENNIS — Vienna, Basel Semifinals
8 p.m.
TENNIS — Tokyo WTA Singles Final
1:30 a.m. (Sun.)
TENNIS — Guangzhou WTA Singles Final
WNBA FINALS
5 p.m.
USA — Atlanta at Golden State, Game 7
RADIO
COLLEGE FOOTBALL
9 a.m.
1290-AM — Arizona at Texas Tech (also on 107.5-FM)
1490-AM — Auburn at Mississippi
Noon
1490-AM — NAU at Southern Utah
4:30 p.m.
1490-AM — Ohio State at USC
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)