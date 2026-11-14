TV
COLLEGE FOOTBALL
8:30 a.m.
ESPNU — SIAC Final: Kentucky St. at Benedict
10 a.m.
ABC — Duke at Miami
FOX — Northwestern at Ohio St.
ESPN2 — Auburn at Mississippi St.
ESPN — Wake Forest at SMU
TNT — Cincinnati at Iowa St.
FS1 — Wisconsin at Maryland
CBSSN — James Madison at UConn
ACCN — Syracuse at NC State
10:30 a.m.
People are also reading…
CW — Georgia Tech at Clemson
BTN — Nebraska at Rutgers
10:45 a.m.
SECN — Alabama at Vanderbilt
11 a.m.
ESPN+ — East Carolina at Charlotte, UAB at Temple, Arkansas State at Coastal Carolina
Noon
ESPNU — Kansas St. at TCU
ESPN+ — Tulane at Rice, Kennesaw State at Sam Houston
1 p.m.
ESPN — Tennessee at Texas A&M
ESPN+ — New Mexico State at Missouri State, FIU at Delaware
1:30 p.m.
NBC — Boston College at Notre Dame
ABC — Missouri at Georgia
CBS — USC at Indiana
FOX — Baylor at BYU
ESPN2 — Arizona St. at UCF
FS1 — Michigan at Oregon
CBSSN — Middle Tennessee at Liberty
ACCN — California at Virginia
ESPN+ — FAU at Tulsa, Georgia Southern at Georgia State, Jacksonville State at Western Kentucky
2 p.m.
CW — Fresno St. at Texas St.
ESPN+ — Weber St. at NAU
2:15 p.m.
SECN — Ole Miss at Oklahoma
BTN — Washington at Michigan St.
3 p.m.
ESPN+ — Southern Miss at Louisiana Tech
3:30 p.m.
ESPNU — Kansas at West Virginia
4 p.m.
USA — Oregon St. at Boise St.
ESPN+ — App State at Marshall
4:15 p.m.
ESPN — Florida at Kentucky
5 p.m.
ESPN2 — Louisville at North Carolina
FS1 — Minnesota at Penn St.
CBSSN — San Jose St. at Air Force
ESPN+ — Troy at South Alabama
5:30 p.m.
NBC — Purdue at Iowa
ABC — Texas at LSU
CW — UNLV at New Mexico
ACCN — Stanford at Virginia Tech
5:45 p.m.
SECN — South Carolina at Arkansas
7 p.m.
ESPNU — North Texas at UTSA
7:30 p.m.
ESPN — Texas Tech at Oklahoma St.
USA — Utah St. at San Diego St.
8 p.m.
FS1 — Wyoming at UTEP
8:30 p.m.
FOX — Utah at Arizona
ESPN2 — Idaho St. at Montana
CBSSN — Colorado St. at Washington St.
9 p.m.
CW — North Dakota St. at Hawaii
COLLEGE MEN’S BASKETBALL
11:30 a.m.
USA — Loyola Chicago at Colorado St.
1:30 p.m.
USA — LSU at Gonzaga
COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL
11 a.m.
NBC — DePaul at Notre Dame
COLLEGE WOMEN’S VOLLEYBALL
6 p.m.
BTN — Michigan St. at Minnesota
8 p.m.
BTN — Washington at USC
GOLF
Noon
GOLF — PGA Austin Championship
3 p.m.
GOLF — PGA Champions Charles Schwab Cup
Early a.m. Sun.
GOLF — DP World Tour Championship
NBA
6 p.m.
NBATV — Detroit at Miami
NHL
11 a.m.
NHLN — Seattle at Carolina
5 p.m.
NHLN — Edmonton at Toronto
SOCCER
6:30 a.m.
CBSSN — FA Women: Manchester City at Chelsea
9:50 a.m.
FS2 — UEFA: Wales at Norway
10 a.m.
CBS — NWSL: Utah at Washington
12:30 p.m.
FS2 — UEFA: Denmark at Portugal
2:30 p.m.
TNT — CONCACAF: Haiti at USA
TENNIS
5 a.m.
TENNIS — Stockholm ATP Final
1 p.m.
TENNIS — WTA Semifinals
RADIO
COLLEGE FOOTBALL
10 a.m.
1490-AM — Wake Forest at SMU
2 p.m.
1490-AM — Weber St. at NAU
5:30 p.m.
1490-AM — Texas at LSU
8:30 p.m.
1290-AM — Utah at Arizona (also on 107.5-FM)
1490-AM — Texas Tech at Oklahoma State (joined in progress)
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)