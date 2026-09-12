TV
AUTO RACING
4:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly WWTR 225
5 p.m.
FOX — ARCA Salem Speedway Spruce 212
FIBA WOMEN’S WORLD CUP
7:15 a.m.
truTV, TBS — Semifinal, France vs.Germany
10:45 a.m.
TBS — Semifinal, Spain vs. United States
COLLEGE FOOTBALL
9 a.m.
BTN — Howard at Indiana
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ESPN — Oregon at Oklahoma St.
ABC — Arizona St. at Texas A&M
FOX — Oklahoma at Michigan
ESPN2 — Penn St. at Temple
TNT — Washington St. at Kansas St.
ACCN — East Tenn. St. at North Carolina
CW — Old Dominion at Virginia Tech
FS1 — Wake Forest at Purdue
CBSSN — South Florida at Army
ESPNU — App St. at East Carolina
ESPN+ — Wofford at Kent St.
9:45 a.m.
SECN — Western Kentucky at Georgia
10 a.m.
ESPN+ — UT Martin at West Virginia, Colgate at Central Michigan, Holy Cross at Miami (OH)
11 a.m.
ESPN+ — Stony Brook at Ball St.
12:30 p.m.
NBC — Rice at Notre Dame
ABC — Alabama at Kentucky
FOX — Arizona at BYU
BTN — Utah St. at Washington
CBS — Mississippi St. at Minnesota
ESPN2 — UCF at Pittsburgh
ACCN — California at Syracuse
FS1 — Duke at Illinois
BTN — Eastern Michigan at Michigan St.
CBSSN — Maryland at UConn
CW — UTSA at Texas St.
ESPN+ — Weber St. at Colorado, UL Monroe at UAB, Robert Morris at Akron, Connecticut at Toledo, Sacred Heart at Massachusetts, Wagner at James Madison
12:45 p.m.
ESPNU — UNLV at North Texas
1 p.m.
ACCNX — UC Davis at SMU
MW+ — Northern Colorado at Wyoming, Mercyhurst at New Mexico
ESPN+ — Alabama St. at Troy
1:15 p.m.
SECN — Delaware at Vanderbilt
2:30 p.m.
SECN+ — Campbell at Florida
3 p.m.
USA — Memphis at Boise St.
ESPN+ — Buffalo at FIU, Jacksonville St. at Ohio, Gardner-Webb at Liberty
3:30 p.m.
ESPN+ — Monmouth at Western Michigan
4 p.m.
ESPN — Tennessee at Georgia Tech
FS1 — Bowling Green at Nebraska
CBSSN — Southern Utah at Colorado St.
MW+ — Illinois St. at Northern Illinois
ESPN+ — Southern at Houston, Towson at South Carolina, Western Carolina at Cincinnati, Tulsa at Sam Houston, South Alabama at Tulane, West Georgia at Arkansas St., Georgia St. at Kennesaw St., Middle Tennessee at Marshall, Lindenwood at Missouri
4:15 p.m.
BTN — San Diego St. at UCLA, Western Illinois at Wisconsin
4:30 p.m.
ABC — Ohio St. at Texas
CBS — Texas Tech at Oregon St.
NBC — Iowa St. at Iowa
ACCN — Georgia Southern at Clemson
ESPNU — Navy at Florida Atlantic
SECN+ — Louisiana Tech at LSU
ESPN+ — Fordham at Coastal Carolina
4:45 p.m.
ESPN2 — Charlotte at Ole Miss
SECN — Southern Miss at Auburn
5 p.m.
ESPN+ — Grambling at TCU, Prairie View A&M at Baylor
6 p.m.
MW+ — Cal Poly at San José St., Texas Southern at UTEP
7 p.m.
FS1 — North Dakota St. at Air Force
7:15 p.m.
ESPN — Arkansas at Utah
7:30 p.m.
CBSSN — Sacramento St. at Fresno St.
CW — Montana St. at Nevada
8 p.m.
BTN — Louisiana at USC
9 p.m.
MW+ — New Mexico St. at Hawaii
GOLF
10 a.m.
GOLF — DP World Tour
11:30 a.m.
GOLF — PGA Champions Tournament
2 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tournament
2 a.m. (Sunday)
GOLF — Solheim Cup
MLB
10:35 a.m.
MLBN — N.Y. Mets at N.Y. Yankees
1 p.m.
MLBN — Cleveland at Minnesota
5:10 p.m.
DBACKS.TV / Rangers Sports Network — Texas at Arizona
7 p.m.
MLBN — Seattle at Athletics (JIP)
RUGBY
3 a.m.
FS2 — NRL: Sharks at Cowboys
8:43 p.m.
FS2 — NRL Women: Gold Coast at Newcastle
SOCCER (U.S.)
3:30 p.m.
ION — NWSL: North Carolina at San Diego
4:30 p.m.
Apple TV — MLS: Red Bull New York at Columbus, Atlanta FC at D.C. United, Charlotte at FC Cincinnati, Nashville at Inter Miami, Toronto at Orlando
5:30 p.m.
Apple TV — MLS: Portland at Dallas, at Kansas City, Minnesota at St. Louis
5:45 p.m
ION — NWSL: Utah at Houston
6:30 p.m.
Apple TV — MLS: Montréal at Colorado, N.Y. City FC at Real Salt Lake
7:30 p.m.
Apple TV — MLS: Seattle at LA Galaxy, Houston at San Jose
SOCCER (INTERNATIONAL)
4:30 a.m.
CBSSN — EFL Champ.: Derby at Birmingham City
5 a.m.
ESPN+ — La Liga: Alavés at Racing Santander
5:55 a.m.
FS1 — FIFA U20 Women: New Zealand at USA
6:30 a.m.
Fandango — Bundesliga: Paderborn 07 at Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen at FC Augsburg, Eintracht Frankfurt at Mainz, Borussia Mönchengladbach at Freiburg, VfB Stuttgart at TSG Hoffenheim
7 a.m.
USA / Universo — Premier League: Hull City at Chelsea
PEACOCK — Premier League: Brentford at AFC Bournemouth, Nottingham Forest at Aston Villa, Ipswich Town at Crystal Palace, Fulham at Liverpool
CBSSN — EFL Champ.: Swansea at Burnley
7:15 a.m.
ESPN+ — La Liga: Espanyol at Osasuna
9:30 a.m.
NBC — Premier: Everton at Tottenham
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Elche at Athletic Club
Fandango — Bundesliga: Werder Bremen at FC Cologne
Noon
USA / Tele — Premier: Arsenal at Sunderland
ESPN+ — La Liga: Rayo Vallecano at Real Madrid
1 p.m.
FS2 — Canadian: HFX at Supra du Quebec
TENNIS
1 p.m.
ESPN — US Open, Women’s Championship
RADIO
COLLEGE FOOTBALL
9 a.m.
1490-AM — Oklahoma at Michigan
12:30 p.m.
1290-AM — Arizona at BYU (also on 107.5-FM)
2 p.m.
1490-AM — Incarnate Word at NAU
5 p.m.
1490-AM — Ohio State at Texas (joined in progress)
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