TV
AUTO RACING
1 p.m.
FS2 — AR CA Lime Rock Park 100
CYCLING
5:30 a.m.
NBCSN / Peacock — Tour De France, Stage 7
GOLF
2 a.m.
FS2 — LPGA Evian Championship
8 a.m.
GOLF — PGA Scottish Open
11 a.m.
GOLF — PGA Champions Tournament
1 p.m.
People are also reading…
GOLF — PGA ISCO Championship
MLB (NATIONAL)
4:15 p.m.
Apple TV — Boston vs. N.Y. Mets
5:15 p.m.
Apple TV — Atlanta vs. St. Louis
7 p.m.
MLBN — Toronto at San Diego (JIP), MLBN
MLB (REGIONAL)
3:40 p.m.
NBCSP / Detroit SportsNet — Philadelphia vs. Detroit
SportsNet Pittsburgh / Brewers.TV — Milwaukee vs. Pittsburgh
3:45 p.m.
YES / Nationals.TV / Fox 5 WTTG / Gray Media — N.Y. Yankees vs. Washington
4:05 p.m.
MASN / Royals.TV — Kansas City vs. Baltimore
4:10 p.m.
Marquee Sports Network / Reds.TV — Chicago Cubs vs. Cincinnati
Mariners.TV / Rays.TV — Seattle vs. Tampa Bay
Guardians.TV / Marlins.TV — Cleveland vs. Miami
4:40 p.m.
Chicago Sports Network / NBCSCA / WCIU TV — Athletics vs. Chicago White Sox
5:05 p.m.
Space City Home Network / CW33 — Houston vs. Texas
5:10 p.m.
Twins.TV / ABTV — L.A. Angels vs. Minnesota
6:40 p.m.
Sportsnet / Padres.TV / TVA Sports — Toronto vs. San Diego
7:10 p.m.
SportsNet LA / DBACKS.TV — Arizona vs. L.A. Dodgers
7:15 p.m.
NBCS BA / Rockies.TV / KNTV — Colorado vs. San Francisco
NBA SUMMER LEAGUE
1 p.m.
PRIME — Milwaukee vs. Miami
1:30 p.m.
ESPN2 — Cleveland vs. Indiana
3 p.m.
PRIME — Brooklyn vs. N.Y. Knicks
3:30 p.m.
ESPN2 — Houston vs. Denver
5 p.m.
PRIME — Chicago vs. Memphis
6 p.m.
ESPN — Boston vs. Toronto
7 p.m.
PRIME — Oklahoma City vs. L.A. Lakers
8 p.m.
ESPNU — Portland vs. Phoenix
SOCCER
Noon
FOX / Tele / FOX One — FIFA World Cup Quarterfinal: Spain vs. Belgium
TENNIS
5 a.m.
ESPN — Wimbledon Men’s Semifinals
8 a.m.
TENNIS — Newport Challenger Quarterfinals
WNBA
4:30 p.m.
ION / WNBA League Pass — Golden State vs. Connecticut
ION / WNBA League Pass / TSN — Dallas vs. Toronto
7 p.m.
ION / WNBA League Pass — Chicago vs. Los Angeles
RADIO
MAJOR LEAGUE BASEBALL
7:10 p.m.
1490-AM — Arizona at L.A. Dodgers
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
All times Pacific. Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)