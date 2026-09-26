TV
AUSTRALIAN FOOTBALL LEAGUE
8 p.m.
FS2 — Women: Fremantle at Adelaide
AUTO RACING
7 a.m.
truTV — NASCAR Cup Kansas Practice, Qualifying
10 a.m.
FS1 — NASCAR Trucks Kansas 200
COLLEGE FOOTBALL
9 a.m.
ABC — Texas at Tennessee
FOX — Illinois at Ohio St.
TNT — Sam Houston at Texas Tech
People are also reading…
ESPN — Wake Forest at Louisville
ESPN2 — Colorado at Baylor
CBSSN — San Diego St. at Toledo
ESPNU — Colorado St. at UTSA
ACCN — Virginia Tech at Boston College
9:45 a.m.
SECN — South Alabama at Kentucky
10:30 a.m.
BTN — UCLA at Maryland
11 a.m.
Peacock — Notre Dame at Purdue
Noon
CW — Hawaii at Wyoming
ACCN — Central Arkansas at Florida St.
12:30 p.m.
ABC — Ole Miss at Florida
CBS — Iowa at Michigan
FOX — Utah at Iowa St.
ESPN — Oklahoma at Georgia
ESPN2 — Boise State at Western Michigan
FS1 — TCU at UCF
CBSSN — New Mexico at New Mexico St.
1 p.m.
ESPNU — Houston at Georgia Southern
1:15 p.m.
SECN — Vanderbilt at Auburn
2 p.m.
BTN — Nebraska at Michigan St.
Peacock — Wisconsin at Penn St.
3 p.m.
USA — Incarnate Word at Texas St.
ACCN — Delaware at Virginia
3:30 p.m.
CW — Central Michigan at Miami
4 p.m.
ESPN — South Carolina at Alabama
ESPN2 — Kansas St. at Cincinnati
FS1 — Oklahoma St. at West Virginia
4:30 p.m.
NBC — Oregon at USC
ABC — Texas A&M at LSU
CBS — Arizona at Washington St.
CBSSN — Troy at Utah St.
ESPNU — Appalachian St. at NC State
4:45 p.m.
SECN — Missouri at Mississippi St.
6 p.m.
ACCN — Missouri St. at SMU
7 p.m.
CW — Rice at Fresno St.
7:30 p.m.
ESPN — Georgia Tech at Stanford
ESPN2 — Northern Arizona at Montana St.
FS1 — Air Force at Nevada
8 p.m.
FOX — Minnesota at Washington
COLLEGE VOLLEYBALL
6 p.m.
BTN — Ohio St. at Nebraska
GOLF
5 a.m. / 6 a.m.
GOLF / NBC — Presidents Cup
6 a.m.
GOLF — DP World Tour
1 p.m.
GOLF — Walmart NW Arkansas Championship
MINOR LEAGUE BASEBALL
7 p.m.
MLBN — Triple-A Championship
MLB
10 a.m.
MLBN — Pittsburgh at Detroit
1 p.m.
MLBN — Atlanta at Miami
4:10 p.m.
FOX / FOX ONE — Tampa Bay at Philadelphia, Baltimore at N.Y. Yankees
5:40 p.m.
NHL PRESEASON
Noon
NHLN — Pittsburgh at Buffalo
4 p.m.
NHLN — St. Louis at Chicago
7 p.m.
NHLN — San Jose at Vegas
RUGBY
3 a.m.
FS2 — NRL: Newcastle vs. North Queensland
SOCCER
5:30 a.m.
CBSSN — Women’s Super League: Man City at Charlton Athletic
5:50 a.m.
FS2 — UEFA: Slovenia vs. Scotland
9:30 a.m.
CBS — NWSL: Denver at Kansas City
11:30 a.m.
FS2 — UEFA: England vs. Spain
1:30 p.m.
TNT, truTV — Men’s Friendly: Peru at United States
3:30 p.m.
ION — NWSL: Angel City at Washington
5:45 p.m.
ION — NWSL: Houston at Portland
TENNIS
3 a.m.
TENNIS — Seoul, Singapore, Chengdu, Hangzhou
5 a.m. / 11 a.m.
TENNIS — Laver Cup
10 p.m.
TENNIS — Seoul, Singapore, Chengdu, Hangzhou
RADIO
COLLEGE FOOTBALL
9 a.m.
1490-AM — Texas at Tennessee
12:30 p.m.
1490-AM — Oklahoma at Georgia
4 p.m.
1490-AM — Kansas State at Cincinnati
4:30 p.m.
1290-AM — Arizona at Washington State (also on 107.5-FM)
7:30 p.m.
1490-AM — NAU at Montana State
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)