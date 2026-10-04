TV
AUTO RACING
2:30 p.m.
USA — NASCAR Cup Las Vegas 400
BULL RIDING
Noon
CW — PBR Team Series: Fort Worth
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour
9 a.m.
GOLF — PGA Champions Tournament
Noon
GOLF — Korn Ferry Tournament
2 p.m.
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GOLF — PGA Bank of Utah Championship
5 p.m.
GOLF — LPGA LOTTE Championship
COLLEGE FIELD HOCKEY
9 a.m.
ACCN — Stanford at Louisville
COLLEGE WOMEN’S SOCCER
9 a.m.
BTN — Michigan at Indiana
Noon
SECN — Oklahoma at Texas
12:30 p.m.
ACCN — Florida St. at Clemson
COLLEGE WOMEN’S VOLLEYBALL
10 a.m.
SECN — Missouri at LSU
10:30 a.m.
ACCN — Georgia Tech at North Carolina
11 a.m.
BTN — Indiana at Rutgers
Noon
ESPN — Colorado at Baylor
ESPN+ — Texas Tech at Arizona
1 p.m.
BTN — Illinois at Oregon
2 p.m.
ESPN — Iowa St. at Arizona St.
3 p.m.
BTN — Wisconsin at Minnesota
5:30 p.m.
ESPN — Kentucky at Florida
HIGH SCHOOL BASKETBALL
2 p.m.
ESPN2 — Prolific Prep vs. St. Francis Golden Knights
4 p.m.
ESPN2 — Fear of God (Fla.) vs. Spire Aca. (Ohio)
6 p.m.
ESPN2 — Southeastern Prep (Fla.) vs. Ariz. Compass
MLB PLAYOFFS
1 p.m.
FS1 — San Diego at Milwaukee
5 p.m.
FS1 — Atlanta at L.A. Dodgers
NFL
10 a.m.
CBS — Arizona at N.Y. Giants
FOX — L.A. Rams at Philadelphia
1:25 p.m.
CBS — Kansas City at Las Vegas
5:20 p.m.
NBC — Detroit at Carolina
NHL
10 a.m.
NHLN — Winnipeg at Detroit
SOCCER
5:50 a.m.
FS2 — UEFA: Lithuania vs. Azerbaijan
5 a.m.
CBSSN — FA Women: London City at Tottenham
8:50 a.m.
FS2 — UEFA: Austria vs. Kosovo
10 a.m.
ABC — NWSL: Angel City at Gotham
11:30 a.m.
FS2 — UEFA: Norway at Portugal
Noon
ESPN2 — USL Cup: Louisville at Hartford
1 p.m.
CBSSN — NWSL: Denver at Chicago
2:50 p.m.
FS2 — CONCACAF: Curaçao at Trinidad & Tobago
4:50 p.m.
FS2 — CONCACAF: Haiti at Costa Rica
6:50 p.m.
FS2 — CONCACAF: Nicaragua at Dominican Republic
TENNIS
3 a.m.
TENNIS — Beijing ATP/WTA, Tokyo ATP
8 p.m.
TENNIS — Beijing ATP/WTA, Tokyo ATP
WNBA PLAYOFFS
11 a.m.
ABC — N.Y. Liberty at Atlanta
1 p.m.
NBC — Las Vegas at Golden State
RADIO
MLB PLAYOFFS
5 p.m.
1490-AM — Atlanta at L.A. Dodgers
NFL
9 a.m.
1490-AM — Arizona at N.Y. Giants
1:25 p.m.
1490-AM — L.A. Chargers at Seattle
5:20 p.m.
1290-AM — Detroit at Carolina
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