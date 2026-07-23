TV
AUSL SOFTBALL
6 p.m.
ESPN — Play-in: Teams TBD
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE
6 p.m.
CBSSN — Edmonton at Saskatchewan
CYCLING
3 a.m.
NBCSN / Peacock — Tour de France
GOLF
1:30 a.m.
GOLF — LPGA Scottish Open
5 a.m.
FS2 — LIV Tournament
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5:30 a.m.
GOLF — British Senior Open
1 p.m.
GOLF — PGA 3M Classic
LITTLE LEAGUE SOFTBALL
9 a.m.
ESPN — New England Region Final
10:45 a.m.
ESPN — Northwest Region Final
12:30 p.m.
ESPN — Mid-Atlantic Region Final
2:15 p.m.
ESPN — West Region Final
MLB (NATIONAL)
9:15 a.m.
MLBN — San Diego vs. Atlanta
3:40 p.m.
MLBN — Kansas City vs. Detroit
MLB (REGIONAL)
2:15 p.m.
Cardinals.TV / DBACKS.TV — Arizona at St. Louis
TENNIS
2 a.m.
TENNIS — Kitzbuhel, Estoril, Hamburg, Prague
THE BASKETBALL TOURNAMENT
4 p.m.
FS2 — Hall In vs. Boeheim’s Army
6 p.m.
FS1 — The Enchantment vs. AfterShocks
RADIO
MLB
2:15 p.m.
1490-AM — Arizona at St. Louis
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
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