TV
COLLEGE FOOTBALL
4 p.m.
CBSSN — Delaware at Western Kentucky
5 p.m.
ESPN2 — Sam Houston St. at Missouri St.
COLLEGE GOLF
Noon
GOLF — East Lake Cup Round 2
MLB (WORLD SERIES)
5 p.m.
FOX — Game 4: Milwaukee at Tampa Bay
NBA
5 p.m.
NBC / Peacock — Detroit at N.Y. Knicks
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8 p.m.
Peacock — Portland at L.A. Lakers
NHL
5 p.m.
ESPN — Boston at Carolina
7:30 p.m.
ESPN — Buffalo at San Jose
SOCCER
1 p.m.
CBSSN — Italian: Como at Torino
TENNIS
3 a.m.
TENNIS — Vienna, Basel, Tokyo, Guangzhou Early Rounds
RADIO
MLB (WORLD SERIES)
5 p.m.
1490-AM — Milwaukee at Tampa Bay, Game 4
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears & Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
6 p.m.
1290-AM — “The Brent Brennan Radio Show”
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