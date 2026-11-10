TV
COLLEGE FOOTBALL
5 p.m.
CBSSN — Western Michigan at Akron
ESPNU — Kent St. at Bowling Green
6 p.m.
ESPN2 — Ohio at Miami (Ohio)
COLLEGE MEN’S BASKETBALL
4 p.m.
ESPN2 — Florida at Florida St.
4:30 p.m.
BTN — NJIT at Rutgers
5 p.m.
ESPN — Michigan St. vs. Duke
truTV — LaSalle at Villanova
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FS1 — Virginia Tech at Iowa
ACCN — Wyoming at North Carolina
6 p.m.
Peacock — Illinois at Texas Tech
6:30 p.m.
BTN — Fairfield at Wisconsin
7 p.m.
FS1 — Creighton at Kansas St.
ACCN — Bucknell at Virginia
ESPN+ — NAU at Arizona
7:30 p.m.
ESPN — Kansas vs. Kentucky
COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL
8:30 p.m.
BTN — Charleston at USC
COLLEGE WOMEN’S SOCCER
SEC quarterfinals
10:30 a.m.
SECN — South Carolina vs. TBD
1 p.m.
SECN — Alabama vs. TBD
3:30 p.m.
SECN — Vanderbilt vs. TBD
6 p.m.
SECN — Kentucky vs. TBD
GOLF
6 p.m.
ION — Women’s TGL: Detroit Motor City at Los Angeles
NBA
6 p.m.
NBC / Peacock — Boston at Philadelphia
9 p.m.
NBC / Peacock — Oklahoma City at Portland
NHL
6 p.m.
TNT, truTV — Detroit at St. Louis
SOCCER
10:45 a.m.
CBSSN — UEFA Women: Real Madrid vs. Paris FC
1 p.m.
CBSSN — UEFA Women: Bayern Munich at Paris Saint-Germain
TENNIS
5 / 10 a.m.
TENNIS — Stockholm ATP Early Rounds
1 p.m.
TENNIS — WTA Finals Singles & Doubles Round Robin
RADIO
COLLEGE MEN’S BASKETBALL
7 p.m.
1290-AM — NAU at Arizona (also on 107.5-FM)
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears & Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
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