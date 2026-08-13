TV
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE
6 p.m.
CBSSN — British Columbia at Calgary
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour
11 a.m.
GOLF — PGA St. Jude Championship
3 p.m.
GOLF — LPGA Standard Portland Classic
LITTLE LEAGUE BASEBALL
10 a.m.
ESPN — Regionals: Teams TBD
Noon
People are also reading…
ESPN — Regionals: Teams TBD
2 p.m.
ESPN — Regionals: Teams TBD
4 p.m.
ESPN — Regionals: Teams TBD
6 p.m.
ESPN — Regionals: Teams TBD
MLB (NATIONAL)
10 a.m.
MLBN — Cleveland at Detroit
4:30 p.m.
Netflix — Philadelphia at Minnesota
6 p.m.
MLBN — Milwaukee at L.A. Dodgers (JIP)
NFL PRESEASON
4 p.m.
NFLN — Green Bay at Pittsburgh
5 p.m.
CBS — Arizona at Las Vegas
7 p.m.
NFLN — Tennessee at San Francisco
SOCCER
7:30 p.m.
FS1 — Leagues Cup: Club Tijuana at Portland
TENNIS
8 a.m. / 6:30 p.m.
TENNIS — Cincinnati Open
5:30 p.m.
TENNIS — Canadian Open
WNBA
5 p.m.
PRIME — Los Angeles at New York
7 p.m.
PRIME — Washington at Las Vegas
RADIO
NFL PRESEASON
5 p.m.
1490-AM — Arizona at Las Vegas
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)