TV
AUTO RACING
3 p.m.
FS1 — NCTS Martinsville 200
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour
10 a.m.
GOLF — PGA Champions Stifel Charity Classic
1 p.m.
GOLF — PGA Mexico Open
6:30 p.m.
GOLF — LPGA Maybank Championship
COLLEGE CROSS COUNTRY
8:30 a.m.
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BTN — Big Ten Championship
COLLEGE FIELD HOCKEY
3 p.m.
ACCN — North Carolina at Duke
COLLEGE FOOTBALL
4 p.m.
ESPN2 — Tulane at Charlotte
ESPNU — Harvard at Dartmouth
4:30 p.m.
ESPN — Baylor at UCF
7:30 p.m.
ESPN2 — Kent St. at Sacramento St.
COLLEGE SOCCER
4:30 p.m.
ACCN — W: Louisville at SMU
5 p.m.
BTN — M: Maryland at Washington
7 p.m.
BTN — W: UCLA at USC
ESPN+ — W: Arizona at Arizona State
COLLEGE VOLLEYBALL
Noon
ESPN+ — Houston at Arizona
2 p.m.
ESPNU — Princeton at Cornell
3 p.m.
BTN — Indiana at Michigan St.
4 p.m.
SECN — Oklahoma at Arkansas
5 p.m.
FS1 — Kansas St. at Kansas
HORSE RACING
10 a.m.
USA — Breeders’ Cup Classic
NBA
4:30 p.m.
Prime — N.Y. Knicks at Philadelphia
7 p.m.
Prime — L.A. Lakers at Golden State
NHL
3 p.m.
NHLN — New Jersey at Vegas
RUGBY
2 p.m.
CBSSN — Women: England vs. United States
5 p.m.
CBSSN — Men: Australia vs. United States
SOCCER
1 p.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Espanyol at Villarreal
TENNIS
3 a.m.
TENNIS — Vienna, Basel, Tokyo, Guangzhou
8 p.m.
TENNIS — Tokyo WTA Semifinals
RADIO
NBA
7 p.m.
1490-AM — Phoenix at Denver
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears and Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
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