TV
AUTO RACING
Noon
USA — NASCAR Cup Series at Phoenix
BULL RIDING
11 a.m.
CW — PBR Team Series, Belmont, N.Y.
COLLEGE FIELD HOCKEY
11 a.m.
ACCN — Syracuse at North Carolina
COLLEGE WOMEN’S SOCCER
9 a.m.
BTN — Ohio St. at Purdue
Noon
SECN — LSU at Texas A&M
People are also reading…
12:30 p.m.
ACCN — North Carolina at Wake Forest
COLLEGE WOMEN’S VOLLEYBALL
9 a.m.
ACCN — Miami at Pittsburgh
10 a.m.
ESPN — Arizona St. at Kansas
SECN — South Carolina at Ole Miss
11 a.m.
BTN — Wisconsin at Iowa
1 p.m.
BTN — Rutgers at Oregon
5:30 p.m.
ESPN — Florida at Texas
FISHING
1 p.m.
ESPN2 — Zane Grey Championship Playoffs
GOLF
11 a.m.
GOLF — PGA Champions Tournament
MLB PLAYOFFS
2 p.m.
TBS/TruTV — Tampa Bay at Cleveland, Game 5
NFL
6:30 a.m.
NFLN — Houston vs. Jacksonville
10 a.m.
CBS — Carolina at Philadelphia
1 p.m.
FOX — Arizona at L.A. Rams
1:25 p.m.
CBS — L.A. Chargers at Kansas City
5:20 p.m.
NBC — Dallas at Green Bay
SOCCER (U.S.)
10 a.m.
CBSSN — NWSL: Orlando at Houston
2 p.m.
Apple TV — MLS: Columbus at Cincinnati
ESPN — NWSL: Portland at Bay
SOCCER (INTERNATIONAL)
4 a.m.
CBSSN — FA Women: West Ham at Crystal Palace
5 a.m.
ESPN+ — La Liga: Santander at Osasuna
6 a.m.
USA — Premier: Man United at Leeds
Peacock — Premier: Sunderland at AFC Bournemouth, Crystal Palace at Brighton
6:30 a.m.
Peacock / Fandango — Bundesliga: SC Freiburg at Bayer Leverkusen
7 a.m.
CBSSN — Scottish: Heart of Midlothian at Celtic
7:15 a.m.
ESPN+ — La Liga: Alavés at Celta Vigo
8:30 a.m.
Peacock — Premier: Arsenal at Nottingham Forest
Peacock / Fandango — Bundesliga: TSG Hoffenheim at Borussia Mönchengladbach
9:30 a.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Real Sociedad at Málaga
Noon
ABC — La Liga: Sevilla at Real Madrid
3 p.m.
FS2 — FIFA U17 Women: Ghana at Norway
TENNIS
7:30 p.m.
TENNIS — Brussels, Lyon, Almaty, Osaka, Ningbo
RADIO
NFL
6:30 a.m.
1490-AM — Houston vs. Jacksonville
10 a.m.
1490-AM — Chicago at Atlanta
1 p.m.
1490-AM — Arizona at L.A. Rams
5:20 p.m.
1490-AM — Dallas at Green Bay (also on 1290-AM)
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)