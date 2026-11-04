TV
COLLEGE FIELD HOCKEY
11 a.m.
ACCN — ACC Tournament: Teams TBD
1:30 p.m.
ACCN — ACC Tournament: Teams TBD
COLLEGE FOOTBALL
5 p.m.
ESPN2 — Central Michigan at Eastern Michigan
CBSSN — Toledo at Sacramento St.
ESPNU — Ball St. at UMass
COLLEGE VOLLEYBALL
4 p.m.
ACCN — Campbell at NC State
People are also reading…
5 p.m.
SECN — Arkansas at LSU
6 p.m.
ACCN — Stetson at Louisville
GOLF
7 p.m.
GOLF — LPGA Japan Classic
Midnight (Thu.)
GOLF — DP World Abu Dhabi Championship
NBA
5 p.m.
ESPN — Philadelphia at Detroit
7:30 p.m.
ESPN — Dallas at San Antonio
NHL
5:30 p.m.
TNT, truTV — Chicago at Florida
8 p.m.
TNT, truTV — San Jose at Los Angeles
SOCCER
7:48 a.m.
FS2 — FIFA U17 Women: Teams TBD
10:48 a.m.
FS2 — FIFA U17 Women: Teams TBD
1 p.m.
CBSSN — UEFA: Napoli vs. Porto
TENNIS
4 a.m.
TENNIS — Paris, Hong Kong, Chennai Early rounds
11 p.m.
TENNIS — Paris, Hong Kong, Chennai Early rounds
RADIO
NBA
7 p.m.
1490-AM — Portland at Phoenix
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears and Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)