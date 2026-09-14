TV
COLLEGE GOLF
2 p.m.
GOLF — Jackson T. Stephens Cup Round 1
MLB
4:40 p.m.
MLBN — Atlanta at Chicago Cubs
6:40 p.m.
DBACKS.TV / Marlins.TV — Miami at Arizona
NFL
5:15 p.m.
ESPN / ABC — Denver at Kansas City
SOCCER
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Noon
USA — Premier: Newcastle at Leeds
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Real Betis at Villarreal
TENNIS
9 a.m.
TENNIS — Guadalajara WTA, São Paulo WTA
RADIO
MLB
6:40 p.m.
1490-AM — Miami at Arizona
NFL
5:15 p.m.
1290-AM — Denver at Kansas City
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
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