School may be out for the summer, but the fun is just getting started for Southern Arizona high school baseball players.
Nearly 200 local teen baseball players will compete Tuesday at the 11th annual Southern Arizona High School All-Star Game hosted by the Kino Baseball League.
The event’s five games will take place at the baseball fields at Kino Sports Complex, 2500 E. Ajo Way. The gates open at 5 p.m., with all games starting at 7.
The 10 All-Star teams are named after the event sponsors and are separated by class level. Players on each team were selected by their coaches for their “academic excellence in the classroom and on the baseball field,” according to the Kino Baseball League.
Check out the event schedule and team rosters below:
Schedule
– Play It Again Sports vs. Hooters at Field 4
– D-BAT vs. Raising Cane’s at Field 5
– Uncle Bob’s Popcorn vs. Dick’s Sporting Goods at Field 6
– In-N-Out Burger vs. Dippin' Dots at Field 7
– El Charro vs. El Molinito at Field 8
Rosters
Play It Again Sports (2026 seniors)
Coach: Matt Garcia, Desert View
– Jorge Acuna, Desert View
– TJ Adams, Sabino
– Ryder Campbell, Sabino
– Wyatt Evans, Tombstone
– Eliel Gonzalez-Cotto, Mica Mountain
– Aiden Guttierez, Safford
– Yaxel Ledezma, Catalina Foothills
– Javier Lopez, Sahuarita
– Josue Martinez, Sahuarita
– Jesus Martinez, (Junior), Cholla
– Easton Nichols, Desert Christian
– Damion Nunez, Safford
– Andres Ortiz, Douglas
– Orlando Pinedo, Desert View
– Ryan Robles, Cholla
– Raydon Rocha, Mica Mountain
Hooters (2026 seniors)
Coach: Tyler Teadt, Rio Rico
– Angel Armenta, Walden Grove
– Colton Balmer, Cienega
– Marcus Baray, Walden Grove
– Nico Bernal, Nogales
– Samuel Chavez, Sahuaro
– Manny De La Cruz, Nogales
– Tanner Decker, San Manuel
– Sebastian Delgado, Rio Rico
– Ivan Flores San Manuel
– Diego Gomez, Nogales
– Rogan Hansen, Casa Grande
– Aidan Holleran, Cienega
– Issac Menchaca, Cienega
– Pedro Montano, Rio Rico
– Jesus Rodriguez, Rio Rico
– Vaughn Sexton, Walden Grove
– Kevin Waddell, San Manuel
D-BAT (2026 seniors)
Coach: Chris Hernandez, Mountain View
– Aidan Barrett, Buena
– Michael Chop, Ironwood Ridge
– Erik Ebert, Thatcher
– Owen Ernle, St. Augustine
– Landon Fields, Buena
– Vicente Haros, Buena
– Elliott Hernandez, Mountain View
– Diego Kisner, Flowing Wells
– Cy Klinger, Mountain View
– Skylar Leon, Buena
– Jesus Martinez, St. Augustine
– Oscar Murillo, Flowing Wells
– Omar Ruiz, Sunnyside
– Tyler Shull, Willcox
– Spencer Thiel, Mountain View
– Emrick Thompson, Sunnyside
Raising Cane’s (2026 seniors)
Coach: Harley Grigg, Vista Grande
– Aiden Alder, Pima
– Charlie Allison, Palo Verde
– Marcelo Carpio, Tucson
– Santino Cellani, Tanque Verde
– Kellen Deskins, Benson
– Bryant Devitt, Desert Christian
– Matt Evans, Benson
– Luke Gorman, Marana
– Rogan Hansen, Casa Grande
– Dawson Judd, Benson
– Alan Krimpe, Tucson
– Jordan Lesley, Tucson
– Aiden Montiel, Vista Grande
– Grayson Moore, Marana
– Noah Pedrego, Palo Verde
– Angel Rendon, Vista Grande
– Evan Walker, Empire
El Charro (underclassmen 2027-28)
Coach: Sam Gelardi, Sahuarita
– Evan Alvarez, Canyon del Oro
– Jacob Ames, Tombstone
– Kelly Bliss, Tombstone
– Gus Brungardt, Palo Verde
– Sebastian Castelo, Sahuarita
– Jesus Castillo, Sahuarita
– Ozzie Estrada, Safford
– Victor Flores, Tombstone
– Alex Guzman, Sahuarita
– Andrew Hendrick, Tucson
– August Holt, Sahuaro
– Brayden Hoyler, Canyon del Oro
– Alexandre Martinez, Canyon del Oro
– Ricardo Molina, Cholla
– Andrew Nugen-Dorcy, Tombstone
– Santiago Renteria, Palo Verde
– Robby Sirk, Tucson
– Aldo Teilon, Tucson
– Essar Valenzuela, Tucson
– Joshua Valenzuela, Desert View
El Molinito (underclassmen 2027-28)
Coach: Julian Encinas, Ironwood Ridge
– Gauge Abalos, Walden Grove
– Andrew Boisvine, San Manuel
– Elijah Boisvine, San Manuel
– Manuel William Carrasco, Ironwood Ridge
– Sergio Cordova, St. Augustine
– Jacob Cuaron, Ironwood Ridge
– Adrian Davis, Vista Grande
– Taylor Decker, San Manuel
– Gabriel Dominguez, St. Augustine
– Angel Figueroa, Ironwood Ridge
– Clifford Graves, Ironwood Ridge
– Alec Jimenez, Walden Grove
– Patrick Manriquez, St. Augustine
– Tristin McQuay, Ironwood Ridge
– Basillio Molina, Flowing Wells
– Michael Morrow, Vista Grande
– Yandel Rios-Arvayo, Flowing Wells
– Brady Van Derlaske, Flowing Wells
– Thiago Vigil, Flowing Wells
– Brennan Wilson, Ironwood Ridge
In-N-Out Burger (underclassmen 2027-28)
Coach: Roy Busby, Mountain View
– Ben Cleveland, Mountain View
– Brant Duncan, Thatcher
– Diego Garcia, Sunnyside
– Braden Guest, Tanque Verde
– Isidro Hoyos, Douglas
– Anthony Kasmar, Rincon
– Blaine Kirkman, Mica Mountain
– Hudson Lopeman, Thatcher
– Caleb Marquez, Desert Christian
– Lincoln Miller, Pusch Ridge
– Rowan Mora, Mountain View
– Alec Olivas, Catalina Foothills
– Alex Ortega, Mountain View
– Alex Page, Tanque Verde
– Zack Peura, Salpointe Catholic
– Tanner Sultan, Catalina Foothills
– Ezequiel Villalobos, Rincon
– Adrian Villela, Salpointe
– Brady Webster, Mica Mountain
– Eric Williams, Desert Christian
Dippin’ Dots (underclassmen 2027-28)
Coach: Fabian Ochoa, Douglas
– Colton Garrett, Buena
– Mason Stehling, Buena
– Giovanni Henderson, Buena
– Aaron Cortes, Buena
– Xaciel Garcia, Nogales
– Angelo Granados, Nogales
– Max Manson, Nogales
– Anthony Broussard, Marana
– Cody Johnson, Marana
– Tyson Kilpatrick, Benson
– Easton Adams, Benson
– Kolttin Deskins, Benson
– Tristan Meyer, Bisbee
– Andrew Trujillo, Safford
– Tanner Smith, Pima
– Calaeus Perales, Casa Grande
– Asher Bird, Empire
– Elliott Norton, Empire
– Israel Hernandez, Cienega
– Dylan Valenzuela, Douglas
– Aiden Valdez, Douglas
Uncle Bob’s Popcorn (freshmen, class of 2029)
Coach: Gino Strebing, Empire
– Easton Altherr, Catalina Foothills
– Brendan Byers, Cienega
– Jaylan Dabney, Marana
– Bostyn Dart, Canyon del Oro
– Preston Decker, Sabino
– Pablo Escalera, Rio Rico
– Mark Gaxiola-Carrillo, Rincon
– Everett Hatch, Sabino
– Ace Hernandez, Vista Grande
– Casey Horn, Empire
– Colton Irby, Empire
– Alan Lara, St. Augustine
– Emmitt Lee, Marana
– Nate Marenfeld, Sabino
– Kai Mindoro, Marana
– Cristian Ornelas, Walden Grove
– Gavin Saenz, Walden Grove
– Mario Sinohui, Rio Rico
– Nino Tabanico, St. Augustine
– Jose Manuel Tamayo, Rincon
– Joseph Trueba, Cienega
– Daniel Ybarra, Vista Grande
– Jacob Yehling, Sabino
– Anthony Zavala-Barnett, Desert View
Dick’s Sporting Goods (freshmen, class of 2029)
Coach: Carlos Villegas, Sahuarita
– Andre Beroud, Tucson
– Wyatt Bodine, Pima
– Sabino Carillo, Sunnyside
– Fernando Encinas, Bisbee
– Lucas Flores, Mountain View
– Carlos Gallego, Flowing Wells
– Aaron Garcia, Sunnyside
– Julian Garcia, San Manuel
– Mason Hall, Casa Grande
– Lincoln Hughes, Pima
– Edrick Jimenez, Mica Mountain
– Jace Jordan, Buena
– Lucas Kreigshauser, Tanque Verde
– Hayes Moore, Buena
– Brandon Palafox-Sanchez, Amphi
– Nathan Ramierz, Mica Mountain
– Ricardo Ramirez, Buena
– Jace Ridgway, Tanque Verde
– Benjamin Sanchez, Tucson
– Matthew Trujillo, Flowing Wells
– Alex Valenzuela-Villa, Tucson
– Fernando Villareal, Sahuarita
– Carlos Villegas, Sahuarita
– Joshua Zazueta, San Manuel
Contact Elvia Verdugo, the Star's community sports editor, at everdugo@tucson.com. A journalism and history graduate from the University of Arizona, she shares stories highlighting what makes Tucson and its community special.