Friday, September 25
Avondale St. John Paul II Catholic 16, Catalina 14
Benson 42, Morenci 0
Catalina Foothills 29, Pueblo 28
Chandler Prep 56, Bisbee 0
Cholla 48, Amphi 7
Cienega 27, Mountain View 25
Desert Christian 29, Phoenix Madison Highland 0
Desert View 46, Maricopa 6
Douglas 46, Rincon/University 6
Flowing Wells 54, Phoenix Carl Hayden 0
Gilbert Higland 21, Salpointe Catholic 13
Ironwood Ridge 24, Canyon del Oro 21
Mica Mountain 42, Sahuarita 7
People are also reading…
Phoenix North Canyon 56, Rio Rico 20
Pusch Ridge Christian 28, Thatcher 21
Sahuaro 22, Sabino 14
Sierra Vista Buena 38, Marana 28
St. David 40, Superior 12
Sunnyside 24, Nogales 0
Tanque Verde 42, Santa Rita 0
Tombstone 52, Palo Verde 21
Tucson High 42, Casa Grande Vista Grande 0
Walden Grove def. Empire, forfeit
Willcox 50, Scottsdale Prep 7
Thursday, October 1 — 7 p.m.
Catalina at Palo Verde
Desert View at Sunnyside
Friday, October 2 — 7 p.m.
Canyon del Oro at Casa Grande Vista Grande
Catalina Foothills at Amphi
Eloy Santa Cruz Valley at Benson
Empire at Cholla
Ironwood Ridge at Marana
Maricopa at Mountain View
Mesa Desert Ridge at Cienega
Mica Mountain at Douglas
Nogales at Flowing Wells
Rincon/University at Pueblo
Sabino at Pusch Ridge Christian
Sahuarita at Rio Rico
Salpointe Catholic at Mesa
Sierra Vista Buena at Gilbert Highland
St. David at Winkelman Hayden
Tanque Verde at Bisbee
Tombstone at Santa Rita
Tucson High at Casa Grande
Walden Grove at Sahuaro
Willcox at Desert Christian
Thursday, October 8 — 7 p.m.
Santa Rita at Palo Verde
Friday, October 9 — 7 p.m.
Amphi at Douglas
Benson at Desert Christian
Bisbee at Tombstone
Catalina at Scottsdale Coronado
Cholla at Pueblo
Cienega at Sunnyside
Desert View at Nogales
Eloy Santa Cruz Valley at Willcox
Fort Thomas at St. David
Ironwood Ridge at Scottsdale Desert Mountain
Marana at Casa Grande
Mountain View at Flowing Wells
Pusch Ridge Christian at Coolidge
Rio Rico at Empire
Sahuarita at Rincon/University
Sahuaro at Catalina Foothills
Sierra Vista Buena at Casa Grande Vista Grande
Tanque Verde at Surprise Highland Prep
Tucson High at Canyon del Oro
Walden Grove at Mica Mountain