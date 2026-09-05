Thursday, September 3
Benson 49, Tombstone 3
Phoenix Maryvale 49, Cholla 19
Tanque Verde 41, Palo Verde 14
Friday, September 4
Buckeye Canyon View 34, Marana 18
Desert View 42, Sahuaro 0
Douglas 48, Bisbee 7
Flowing Wells 40, Amphi 7
Gilbert Campo Verde 27, Ironwood Ridge 0
Goodyear Desert Edge 52, Cienega 0
Heritage Academy Mesa 44, Catalina 7
Mancos (Colo.) 32, St. David 30
Maricopa 57, Empire 0
Mesa Eastmark 26, Walden Grove 23
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Mica Mountain 30, Canyon del Oro 0
Mountain View 39, Phoenix Browne 13
Nogales 16, Rio Rico 0
Phoenix North Canyon 30, Catalina Foothills 23
Queen Creek Crismon 42, Pusch Ridge Christian 31
Sabino 41, El Mirage Dysart 28
Sahuarita 43, Maricopa Desert Sunrise 0
Salpointe Catholic 45, Tucson High 20
Santa Rita 7, Desert Christian 6
San Tan Valley Combs 64, Rincon/University 0
Sierra Vista Buena 59, Mesa Skyline 7
Sunnyside 25, Pueblo 14
Willcox 43, Morenci 12
Thursday, September 10 — 7 p.m.
Desert Christian at Catalina
Douglas at Pueblo
Pusch Ridge Christian at Catalina Foothills
Rincon/University at Palo Verde
Sahuaro at Peoria
Scottsdale Desert Mountain at Mountain View
Walden Grove at Tucson High
Friday, September 11 — 7 p.m.
Benson at Tanque Verde
Canyon del Oro at Phoenix South Mountain
Chandler at Salpointe Catholic
Desert Christian at Phoenix Camelback
Ironwood Ridge at Cienega
Morenci at Bisbee
Nogales at Sahuarita
Phoenix North at Flowing Wells
Phoenix Sierra Linda at Rio Rico
Phoenix St. Mary’s at Empire
Pima at Willcox
Sabino at Coolidge
Santa Rita at Winterhaven (Calif.) San Pasqual Valley
San Tan Valley Combs at Cholla
Sierra Vista Buena at ALA-Gilbert North
Somerton at Amphi
St. David at Duncan
Sunnyside at Gilbert Campo Verde
Tombstone at Eloy Santa Cruz Valley
Waddell ALA-West Foothills at Mica Mountain
Yuma Catholic at Marana