Thursday, September 10
Catalina 22, Desert Christian 20
Palo Verde 35, Rincon/University 0
Peoria 41, Sahuaro 13
Pueblo 55, Douglas 7
Pusch Ridge Christian 48, Catalina Foothills 20
Scottsdale Desert Mountain 65, Mountain View 0
Tucson High 35, Walden Grove 31
Winterhaven (Calif.) San Pasqual Valley 36, Santa Rita 13
Friday, September 11
ALA-Gilbert North 49, Sierra Vista Buena 13
Amphi 13, Somerton 7
Benson 50, Tanque Verde 18
Canyon del Oro 42, Phoenix South Mountain 6
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Chandler 42, Salpointe Catholic 10
Desert View 52, Phoenix Camelback 6
Eloy Santa Cruz Valley 33, Tombstone 0
Flowing Wells 42, Phoenix North 0
Gilbert Campo Verde 36, Sunnyside 6
Ironwood Ridge 28, Cienega 21
Marana 39, Yuma Catholic 38
Mica Mountain 49, Waddell ALA-West Foothills 21
Morenci 14, Bisbee 0
Phoenix Sierra Linda 48, Rio Rico 6
Phoenix St. Mary’s 45, Empire 2
Sahuarita 42, Nogales 6
San Tan Valley Combs 38, Cholla 8
St. David 50, Duncan 8
Willcox 34, Pima 21
Friday, September 18 — 7 p.m.
Amphi at Rio Rico
Benson at Phoenix Veritas Prep
Bisbee at Santa Rita
Casa Grande at Ironwood Ridge
Casa Grande Vista Grande at Walden Grove
Catalina at Chandler Lincoln Prep
Cholla at Yuma Kofa
Cienega at Nogales
Desert Christian at San Carlos
Empire at Douglas
Flowing Wells at Maricopa
Goodyear Trivium Prep at Tanque Verde
Marana at Canyon del Oro
Mountain View at Desert View
Palo Verde at Scottsdale Coronado
Phoenix Sandra Day O’Connor at Salpointe Catholic
Pueblo at Glendale Copper Canyon
Pusch Ridge Christian at Florence
Sahuarita at Sahuaro
Salome at St. David
San Tan Foothills at Sabino
Sierra Vista Buena at Tucson High
Snowflake at Catalina Foothills
Somerton at Rincon/University
Sunnyside at Mica Mountain
Willcox at Tombstone
Friday, September 25 — 7 p.m.
Amphi at Cholla
Avondale St. John Paul II Catholic at Catalina
Benson at Morenci
Bisbee at Chandler Prep
Desert Christian at Phoenix Madison Highland Prep
Desert View at Maricopa
Douglas at Rincon/University
Empire at Walden Grove
Flowing Wells at Phoenix Carl Hayden
Gilbert Highland at Salpointe Catholic
Ironwood Ridge at Canyon del Oro
Marana at Sierra Vista Buena
Mica Mountain at Sahuarita
Mountain View at Cienega
Nogales at Sunnyside
Palo Verde at Tombstone
Pueblo at Catalina Foothills
Rio Rico at Phoenix North Canyon
Sahuaro at Sabino
Santa Rita at Tanque Verde
St. David at Superior
Thatcher at Pusch Ridge Christian
Tucson High at Casa Grande Vista Grande
Willcox at Scottsdale Prep