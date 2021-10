Una vida a ritmo de hip-hop. Así conquistó su sueño el tucsonense Rubén Dórame

“Pero no fue nada fácil”, cuenta Rubén. “. Pensaban que estabamos haciendo cosas de gangas (pandillas) y no nos dejaban usar el estudio de baile”. Esta negativa, sin embargo, no los venció. “O te adaptas o mueres. Empezamos a practicar en el parqueadero, en la cancha de básquet, en los parques”, dice.

Rubén cuenta que la actitud de sus profesores tenía que ver con el estigma o tabú que entonces se le tenía al hip-hop, un baile que se consideraba inapropiado.

Finalmente, el grupo decidió dejar de representar a la escuela y sus entre 9 y 12 integrantes comenzaron a bailar para ellos mismos. “Ahí empezamos a competir”, cuenta Rubén, “hacíamos shows en otras escuelas como Marana High School o Tucson High, y ya cuando yo salí de la escuela los otros siguieron presentándose y compitiendo con el grupo. Lo llamaron Next Level“.

El baile como profesión

Cuando Rubén terminó la secundaria comenzó estudios de negocios en la Universidad de Arizona, pero se encontró con un conflicto: él mismo. “Era raro, pero a cada hora del día yo pensaba en bailar, en formaciones, en canciones, no me concentraba en el estudio”, cuenta Rubén.

Mientras hacía su mejor esfuerzo por cumplir con sus clases, y dado que ya no podía competir con el grupo de la escuela, creó un nuevo grupo que bautizó Ill’egid. “Yo salía de la Universidad y me iba a recoger a todos los chamacos de ese grupo, porque no tenían carro”, cuenta. Entre ellos estaba la chica que años después se convirtió en su esposa.