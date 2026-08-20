TV
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE
4:30 p.m.
CBSSN — Ottawa at Montreal
COLLEGE SOCCER
4 p.m.
SECN — W: James Madison at Georgia
4:30 p.m.
ESPNU — W: North Carolina at Arkansas
5 p.m.
BTN — W: Notre Dame at Nebraska
7 p.m.
BTN — M: San Diego at Washington
GOLF
4:30 a.m.
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GOLF — DP World Tour
7 a.m.
ESPN / GOLF — PGA BMW Championship
9 a.n.
GOLF — Korn Ferry Tournament
4 p.m.
GOLF — LPGA CPKC Women’s Open
HIGH SCHOOL FOOTBALL
5 p.m
ESPN2 — Brentwood Aca. (TN) at Baylor School (TN)
LLWS BASEBALL
9 a.m.
ESPN — Australia vs. Mexico
11 a.m.
ESPN — Ohio vs. Nevada
1 p.m.
ESPN — Curacao vs. Japan
3 p.m.
ESPN2 — California vs. Iowa
MLB (NATIONAL)
11 a.m.
MLBN — Seattle at Milwaukee
5 p.m.
FS1 — Washington at Texas
NFL PRESEASON
5 p.m.
ESPN — Las Vegas at Houston
7 p.m.
NFLN — San Francisco at L.A. Chargers
TENNIS
8 a.m.
TENNIS — Cincinnati Open
WNBA
5 p.m.
PRIME — Indiana at Dallas
7 p.m.
PRIME — Atlanta at Los Angeles
RADIO
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
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