TV
CYCLING
6:20 a.m., NBCPK — Tour Auvergne-Rhone-Alpes, Stage 3
MLB
3:40 p.m., DBAX — Arizona at Miami
3:40 p.m., TBS — N.Y. Yankees at Cleveland (also on TRU)
7:05 p.m., MLBN — Milwaukee at Athletics
NHL (STANLEY CUP FINAL)
5 p.m., ABC — Carolina at Vegas, Game 4
SOCCER (MEN’S)
10 a.m., FS2 — Friendly: Hungary vs. Kazakhstan
6 p.m., ESPN — Friendly: Argentina vs. Iceland
SOCCER (WOMEN’S)
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10 a.m., CBSSN — Sweden vs. Italy
Noon, CBSSN — England vs. Ukraine
4 p.m., FS2 — Paraguay vs. Colombia
5:30 p.m., TNT — Friendly: U.S. vs. Brazil
SOFTBALL
2 p.m., CBSSN — Athletes Unlimited
4 p.m., ESPN2 — Athletes Unlimited
6 p.m., ESPN2 — Athletes Unlimited
TENNIS
2 a.m., TEN — London-WTA, Stuttgart-ATP
10 a.m., TEN — Stuttgart-ATP
2 a.m., TEN — London-WTA, Stuttgart-ATP (Wed.)
WNBA
4 p.m., ESPN — Atlanta at Chicago
7 p.m., MERC — Phoenix at Golden State
RADIO
MLB
3:40 p.m., 1490-AM — Arizona at Miami
TUCSON TALK
7 a.m., 1490-AM — Spears and Ali
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: ABC (Channel 9) CBSSN is CBS Sports Network (Ch 312 on Cox, Ch 274 on Comcast, Ch 221 on DirecTV, Ch 158 on Dish) DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) ESPN2 (Ch 25 on Cox, Ch 30 on Comcast, Ch 209 on DirecTV, Ch 143 on Dish) FS2 is Fox Sports 2 (Ch. 341 on Cox, not available on Comcast, Ch. 618 on DirecTV, Ch. 397 on Dish) MERC is Phoenix Mercury games (13.3 over the air, Ch 19 on Cox) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) NBCPK is NBC’s Peacock (streaming only) TBS (Ch 30 on Cox, Ch 37 on Comcast, Ch 247 on DirecTV, Ch 139 on Dish) TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish) TNT (Ch 29 on Cox, Ch 36 on Comcast, Ch 245 on DirecTV, Ch 138 on Dish) TRU is TruTV (Ch 52 on Cox, Ch 34 on Comcast, Ch 246 on DirecTV, Ch 242 on Dish)