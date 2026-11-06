TV
AUTO RACING
12:30 p.m.
FS2 — NASCAR Truck Homestead Qualifying
5:30 p.m.
FS1 — NASCAR Truck Series Championship, Homestead
COLLEGE FIELD HOCKEY
11 a.m.
BTN — Big Ten Semifinal: Teams TBD
1 p.m.
ACCN — ACC Final: Teams TBD
2 p.m.
BTN — Big Ten Semifinal: Teams TBD
COLLEGE FOOTBALL
People are also reading…
5 p.m.
ESPN — Virginia Tech at SMU
5:30 p.m.
ESPN2 — South Florida at East Carolina
6 p.m.
FOX — Nebraska at Illinois
7 p.m.
CBSSN — New Mexico at Nevada
8:15 p.m.
ESPN — TCU at Arizona
COLLEGE MEN’S BASKETBALL
3 p.m.
ACCN — Northeastern at Virginia
4:30 p.m.
BTN — Valparaiso at Purdue
5 p.m.
ESPNU — St. Louis vs. Missouri
ACCN — Wofford at North Carolina
SECN — James Madison at Kentucky
6 p.m.
TNT — UConn vs. Michigan
Peacock / NBCSN — St. Thomas at Minnesota
6:30 p.m.
BTN — Eastern Illinois at Iowa
7 p.m.
ESPNU — Middle Tennessee at Kansas
ACCN — Wagner at Miami
8:30 p.m.
BTN — North Florida at UCLA
COLLEGE WOMEN’S VOLLEYBALL
Noon
ESPN+ — Utah at Arizona
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA World Wide Technology Championship
7:30 p.m.
GOLF — LPGA Japan Classic
Midnight (Sat.)
GOLF — DP World Abu Dhabi Championship
NBA
5:30 p.m.
PRIME — Philadelphia at Cleveland
8 p.m.
PRIME — Portland at L.A. Lakers
NHL
6 p.m.
NHLN — San Jose at Minnesota
SOCCER
12:45 p.m.
CBSSN — Italian: Udinese vs. Venezia
1 p.m.
USA — Premier: Coventry City at Everton
TENNIS
4 a.m.
TENNIS — Paris, Hong Kong, Chennai Early rounds
11 p.m.
TENNIS — Hong Kong WTA Semifinals
RADIO
COLLEGE FOOTBALL
8:15 p.m.
1290-AM — TCU at Arizona (also on 107.5-FM)
NBA
5:30 p.m.
1490-AM — Philadelphia at Cleveland
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears and Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)