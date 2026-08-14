TV
AUSTRALIAN FOOTBALL LEAGUE
10:30 p.m.
FS2 — Geelong at North Melbourne
2:30 a.m. (Sat.)
FS2 — Collingwood at Hawthorn
AUTO RACING
10 a.m.
FS2 — NASCAR Trucks Richmond Qualifying
4:30 p.m.
FS1 — NASCAR Trucks Richmond 150
EXHIBITION BASEBALL
6 p.m.
truTV — Savannah Bananas at Indianapolis Clowns
People are also reading…
GOLF
2 a.m.
GOLF — DP World Tour
11 a.m.
GOLF — PGA St. Jude Championship
3 p.m.
GOLF — LPGA Standard Portland Classic
7 p.m.
GOLF — PGA Champions Boeing Classic
LITTLE LEAGUE BASEBALL
10 a.m.
ESPN — Regionals: Teams TBD
Noon
ESPN — Regionals: Teams TBD
2 p.m.
ESPN — Regionals: Teams TBD
4 p.m.
ESPN — Regionals: Teams TBD
6 p.m.
ESPN — Regionals: Teams TBD
MLB (NATIONAL)
11:20 a.m.
Apple TV — St. Louis at Chicago Cubs
3:30 p.m.
MLBN — Boston at Pittsburgh
4:15 p.m.
Apple TV — N.Y. Yankees at Toronto
6:30 p.m.
MLBN — Kansas City at L.A. Angels
MLB (REGIONAL)
4:10 p.m.
DBACKS.TV / BravesVision — Arizona at Atlanta
NFL PRESEASON
4 p.m.
NLFN — Tampa Bay at N.Y. Jets
PICKLEBALL
3 p.m.
FS2 — MLP: Newport Beach Playoffs
SOCCER
Noon
CBSSN — English League Championship: Blackburn at Wolverhampton
TENNIS
8 a.m.
TENNIS — Cincinnati Open
SOFTBALL
5 p.m.
CBSSN — AUSL All-Star Cup Teams TBD
WNBA
4:30 p.m.
ION — Dallas at Indiana
7 p.m.
ION — Portland at Seattle
RADIO
MLB
4:15 p.m.
1490-AM — Arizona at Atlanta
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)