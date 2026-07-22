TV
CYCLING
3:30 a.m.
NBCSN / Peacock — Tour de France
LITTLE LEAGUE SOFTBALL
7 a.m.
ESPN — Southeast Region Final
9 a.m.
ESPN — Central Region Final
10:45 a.m.
ESPN — Southwest Region Final
12:30 p.m.
ESPN — New England Region Game 9
2:15 p.m.
ESPN — Northwest Region Game 9
People are also reading…
4 p.m.
ESPN2 — Mid-Atlantic Region Game 9
5:45 p.m.
ESPN2 — West Region Game 9
MLB (NATIONAL)
10:30 a.m.
MLBN — Pittsburgh at N.Y. Yankees
1:30 p.m.
MLBN — St. Louis at L.A. Angels
5 p.m.
ESPN — Detroit at Chicago Cubs
MLB (REGIONAL)
12:40 p.m.
NBCSCA / DBACKS.TV — Athletics vs. Arizona
SOCCER
4 p.m.
CBSSN — USL Oakland at Lexington
4:30 p.m.
Apple TV — MLS: N.Y. City FC vs. Columbus, Vancouver vs. FC Cincinnati, Chicago vs. Inter Miami, Toronto vs. New England, Red Bull New York vs. Philadelphia
5:15 p.m.
FS1 / Apple TV — Atlanta vs. Charlotte
5:30 p.m.
Apple TV — MLS: Seattle vs. Austin, D.C. United vs. Houston, Montréal vs. Nashville, Minnesota vs. Sporting Kansas City
6:30 p.m.
Apple TV — MLS: San Diego vs. Colorado
7:30 p.m.
FS1 / Apple TV — Real Salt Lake vs. LA FC
Apple TV — MLS: St. Louis vs. LA Galaxy, Dallas vs. Portland, Orlando vs. San Jose
TENNIS
2 a.m.
TENNIS — Kitzbuhel, Estoril, Hamburg, Prague
THE BASKETBALL TOURNAMENT
3 p.m.
FS1 — The Ville vs. La Familia
5 p.m.
FS2 — JHX Hoops vs. Purple Reign
WNBA (NATIONAL)
5 p.m.
USA— Connecticut vs. Indiana
7 p.m.
USA/CNBC — Dallas vs. Portland
WNBA (REGIONAL / STREAMING)
Noon
WNBA League Pass / Arizona’s 3TV / Merc+ / Spectrum — Phoenix vs. L.A.
WNBA League Pass / Victory+ MIN / CW Seattle — Minnesota vs. Seattle
4 p.m.
WNBA League Pass / Fox 5 New York / Liberty Live — Chicago vs. N.Y.
4:30 p.m.
WNBA League Pass / Vegas 34 / MNMT — Las Vegas vs. Washington
RADIO
MLB
12:40 p.m.
1490-AM — Athletics at Arizona
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)