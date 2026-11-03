TV
COLLEGE FIELD HOCKEY
9 a.m.
ACCN — ACC Tournament: Teams TBD
11:30 a.m.
ACCN — ACC Tournament: Teams TBD
2:30 p.m.
ACCN — ACC Tournament: Teams TBD
5 p.m.
ACCN — ACC Tournament: Teams TBD
COLLEGE FOOTBALL
6 p.m.
ESPN2 — Ohio at Akron
ESPN — CFP Rankings Show
7 p.m.
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ESPN — Buffalo at Miami (Ohio)
COLLEGE MEN’S BASKETBALL
5 p.m.
SECN — Wofford at Tennessee
6:30 p.m.
ACCN — Drexel at Virginia
NHL
8 p.m.
PRIME — Anaheim at Vancouver
SOCCER
2 p.m.
CBSSN — UEFA: Lille vs. Bodo/Glimt
TENNIS
5 a.m.
TENNIS — Paris, Hong Kong, Chennai Early rounds
Midnight (Wed.)
TENNIS — Paris, Hong Kong, Chennai Early round
RADIO
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears and Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
6 p.m.
1290-AM — “The Brent Brennan Radio Show”
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