TV
GOLF
4 a.m., GOLF — DP: Italian Open, first round
8 a.m., GOLF — LPGA: Women’s PGA Championship, first round
Noon, GOLF — PGA: Travelers Championship, first round
3 p.m., GOLF — LPGA: Women’s PGA Championship, first round
MLB
9 a.m., MLBN — Kansas City at Tampa Bay
4 p.m., MLBN — N.Y. Yankees at Boston or Texas at Toronto
4:45 p.m., DBAX — Arizona at St. Louis
SOCCER (MEN’S WORLD CUP)
1 p.m., FOX — Ecuador vs. Germany, group stage
People are also reading…
1 p.m., FS1 — Curacao vs. Cote d'Ivoire, group stage
4 p.m., FOX — Japan vs. Sweden, group stage
4 p.m., FS1 — Tunisia vs. Netherlands, group stage
7 p.m., FOX — U.S. vs. Turkiye, group stage
7 p.m., FS1 — Paraguay vs. Australia, group stage
SOFTBALL
4 p.m., ESPN — Athletes Unlimited
TENNIS
2 a.m., TEN — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA
WNBA
4 p.m., PRIME — Los Angeles at Toronto
7 p.m., NBATV — Dallas at Las Vegas
RADIO
MLB
4:45 p.m., 1490-AM — Arizona at St. Louis
TUCSON TALK
7 a.m., 1490-AM — Spears and Ali
3 p.m., 1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m., 1290-AM — D.K. on the Sports Tip
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) FOX (Channel 11) FS1 is Fox Sports 1 (Ch 27 on Cox, Ch 32 on Comcast, Ch 219 on DirecTV, Ch 150 on Dish) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) NBATV is NBA TV (Ch 308 on Cox, Ch 273 on Comcast, Ch 216 on DirecTV, Ch 156 on Dish) PRIME is Amazon Prime Video TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish)