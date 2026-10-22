TV
COLLEGE FOOTBALL
4 p.m.
ESPNU — James Madison at App State
CBSSN — Liberty at Kennesaw State
4:30 p.m.
ESPN2 — East Carolina at Memphis
COLLEGE FIELD HOCKEY
5 p.m.
BTN — Maryland at Northwestern
COLLEGE VOLLEYBALL
4 p.m.
FS1 — UCLA at Nebraska
6 p.m.
FS1 — Connecticut at Creighton
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7:30 p.m.
ESPNU — Cal Poly at UC Santa Barbara
COLLEGE WOMEN’S SOCCER
3 p.m.
BTN — Penn St. at Michigan St.
4 p.m.
SECN — Auburn at Florida
6 p.m.
SECN — Texas A&M at Missouri
7 p.m.
ESPN+ — Colorado at Arizona
GOLF
10 a.m.
GOLF — PGA Bermuda Championship
7 p.m.
GOLF — LPGA BMW Championship
NBA
4 p.m.
ESPN — Cleveland at Philadelphia
6:30 p.m.
ESPN — Denver at Oklahoma City
NFL
5:15 p.m.
Prime Video — New England at Chicago
NHL
4 p.m.
Prime Video — Anaheim at New Jersey
4:30 p.m.
HULU — Los Angeles at N.Y. Islanders
7 p.m.
HULU — Utah at Seattle
SOCCER
7:48 a.m.
FS2 — FIFA U17 Women: Australia vs. Spain
10 a.m.
CBSSN — UEFA Europa: Juventus vs. Stade Rennais
10:48 a.m.
FS2 — FIFA U17 Women: Kenya vs. United States
Noon
CBSSN — UEFA Europa: Bournemouth vs. AC Milan
TENNIS
3 a.m. / 7:30 p.m.
TENNIS — Brussels, Lyon, Almaty, Osaka, Ningbo
RADIO
NFL
5:15 p.m.
1290-AM — New England at Chicago
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears and Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
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