TV
AUTO RACING
9 a.m.
FOX — IndyCar Markham Streets of Markham
BULL RIDING
10:30 a.m.
CW — PBR Team Series: Nashville
COLLEGE WOMEN’S SOCCER
9 a.m.
ACCN — Ohio St. at Clemson
FISHING
5 a.m.
FS1 — Bassmaster Elite: Lake Champlain
GOLF
3 a.m.
People are also reading…
GOLF — DP World Tour
9 a.m. / 11 a.m.
GOLF / CBS — PGA St. Jude Championship
11 a.m.
GOLF — LPGA Standard Portland Classic
1 p.m.
NBC — U.S. Amateur
2 p.m.
GOLF — PGA Champions Boeing Classic
LACROSSE
10 a.m.
ABC — PLL: Maryland at Philadelphia
MLB (NATIONAL)
10:30 a.m.
MLBN — N.Y. Yankees at Toronto
Noon
ABC — St. Louis at Chicago Cubs
4 p.m.
NBC — Seattle at Houston
MLB (REGIONAL)
10:35 a.m.
DBACKS.TV / BravesVision — Arizona at Atlanta
PICKLEBALL
4 p.m.
FS1 — MLP: Newport Beach
SOCCER
8 a.m.
CBSSN — EFL Championship: West Ham at Burnley
12:30 p.m.
CBSSN — Coppa Italia: SS Lazio at Mantova
4 p.m.
CBSSN — USL: Richmond at Union Omaha
6 p.m.
ESPN — NWSL: Washington at Angel City
SOFTBALL
5 p.m.
MLBN — AUSL All-Star Cup
TENNIS
8 a.m.
TENNIS — Cincinnati Open
VOLLEYBALL
10 a.m.
CBSSN — AVP: Manhattan Beach Open
1 p.m.
CW — AVP: Manhattan Beach Open
WNBA
4 p.m.
ESPN — Portland at Phoenix
WOMEN’S FIELD HOCKEY
2 a.m. (Mon.)
CBSSN — World Cup: USA vs. Scotland
RADIO
MLB
10:35 a.m.
1490-AM — Arizona at Atlanta
4:20 p.m.
1490-AM — Seattle at Houston
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)