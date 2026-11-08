TV
AUTO RACING
10 a.m.
Apple TV — F1 São Paulo Grand Prix
1 p.m.
NBC — NASCAR Cup Homestead Series Championship
BOXING
6:30 p.m.
ESPN — Turhan vs. Baumgardner (Main Card)
BULL RIDING
3:30 p.m.
CW — PBR Team Series: Las Vegas
COLLEGE FIELD HOCKEY
10 a.m.
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BTN — Big Ten Championship: Northwestern vs. Maryland
COLLEGE MEN’S BASKETBALL
10 a.m.
Peacock / NBCSN — Iona at St. John’s
11 a.m.
ESPN — Arkansas vs. Virginia
Noon
USA — Butler at Boise St.
3 p.m.
ESPN2 — Richmond at Temple
6 p.m.
ESPN2 — Pittsburgh vs. Penn St.
6:30 p.m.
CW — Houston vs. California
9 p.m.
CW — USC vs. Wichita St.
COLLEGE MEN’S SOCCER
ACC quarterfinals
10 a.m.
ACCN — North Carolina at Clemson
Noon
ACCN — NC State at Wake Forest
2 p.m.
ACCN — Virginia at SMU
4 p.m.
ACCN — Syracuse at Stanford
COLLEGE VOLLEYBALL
11 a.m.
ESPN+ — Arizona at Texas Tech
2 p.m.
FS1 — Penn St. at Wisconsin
5:30 p.m.
FS1 — Nebraska at Washington
COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL
11 a.m.
ESPN2 — Alabama at Tulane
Noon
FS1 — Iowa at UConn
ESPNU — Duke vs. North Texas
1 p.m.
ESPN2 — Kentucky at NC State
3:30 p.m.
ESPN — North Carolina at South Carolina
6 p.m.
BTN — Utah St. at USC
COLLEGE WOMEN’S SOCCER
10:30 a.m.
SECN — SEC Rd1: Oklahoma vs. Georgia
Noon
BTN — Big Ten semifinal: Michigan vs. Michigan State
1 p.m.
SECN — SEC Rd1: Auburn vs. LSU
3 p.m.
BTN — Big Ten semifinal: Wisconsin vs. Purdue
3:30 p.m.
SECN — SEC Rd1: Mississippi St. vs. Texas
4 p.m.
ESPNU — ACC Rd1: Duke at Wake Forest
6 p.m.
SECN — SEC Rd1: Arkansas vs. Florida
ACCN — ACC Rd1: Virginia at Florida St.
GOLF
1 p.m.
ESPN — WTGL: Los Angeles vs. New York
GOLF — PGA World Wide Technology Championship
NBA
4 p.m.
NBATV — L.A. Lakers at Detroit
NFL
7:30 a.m.
NFLN — Atlanta vs. Cincinnati
11 a.m.
CBS — N.Y. Jets at Kansas City
FOX — Dallas at Indianapolis
2:25 p.m.
FOX — Arizona at Seattle
6:20 p.m.
NBC — Tampa Bay at Chicago
NHL
11 a.m.
NHLN — Florida at Boston
5 p.m.
NHLN — New Jersey at Toronto
SOCCER
5 a.m.
CBSSN — FA Women: Arsenal at Liverpool
7 a.m.
USA — Premier: Chelsea at Sunderland
CBSSN — Serie A: Monza vs. Atalanta
9:30 a.m.
USA — Premier: Aston Villa at Manchester United
10:30 a.m.
ABC — NWSL playoffs: Gotham at Seattle
12:55 p.m.
ABC — NWSL playoffs: Washington at Portland
TENNIS
4:30 a.m.
TENNIS — Paris ATP Doubles Final
7 a.m.
TENNIS — Paris ATP Singles Final, Stockholm Early Rounds
1 p.m.
TENNIS — WTA Finals Singles & Doubles Round Robin
RADIO
COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL
2 p.m.
1400-AM — Iona at Arizona
NFL
7:30 a.m.
1290-AM — Atlanta vs. Cincinnati
11 a.m.
1490-AM — Dallas at Indianapolis
2:25 p.m.
1490-AM — Arizona at Seattle
6:20 p.m.
1290-AM — Tampa Bay at Chicago
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