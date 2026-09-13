TV
AUTO RACING
Noon
USA / MAX — NASCAR Cup WWTR Illinois 300
BULL RIDING
1:30 p.m.
CW — PBR Team Series: Anaheim
COLLEGE WOMEN’S SOCCER
9 a.m.
ACCN — Stanford at Duke
BTN — Minnesota at Penn St.
11 a.m.
BTN — Nebraska at Iowa
Noon
ESPN+ — Arizona at Pepperdine
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1 p.m.
BTN — Rutgers at Washington
COLLEGE WOMEN’S VOLLEYBALL
10 a.m.
ESPN2 — Paradise Inv.: Consolation
Noon
ESPN — Wisconsin at Texas
2 p.m.
ESPN — Paradise Inv.: Final
5 p.m.
ESPN — UCLA at Utah
FIBA WOMEN’S WORLD CUP
10:45 a.m.
TNT — Gold Medal Game
GOLF
2 a.m.
GOLF — Solheim Cup
9 a.m.
GOLF — DP World Tour
10:30 a.m.
GOLF — PGA Champions Tournament
2 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tournament
MLB
10:30 a.m.
MLBN — Kansas City at Boston
1:05 p.m.
DBACKS.TV / Rangers Sports Network— Texas at Arizona
1:30 p.m.
MLBN — Seattle at Athletics (JIP)
4:20 p.m.
Peacock/NBCSN — San Diego at San Francisco
NFL
10 a.m.
CBS — Buffalo at Houston
FOX — Atlanta at Pittsburgh
1:25 p.m.
CBS — Arizona at L.A. Chargers
FOX — Washington at Philadelphia
5:20 p.m.
NBC — Dallas at N.Y. Giants
SOCCER (U.S.)
10 a.m.
ESPN — NWSL: Boston at Washington
2:30 p.m.
Apple TV — New England at Chicago
3:30 p.m.
Apple TV — Austin at Vancouver
6 p.m.
Apple TV — Philadelphia at San Diego
SOCCER (INTERNATIONAL)
2 a.m.
CBSSN — FA Women’s Super League: Man United at Chelsea
5 a.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Málaga at Celta Vigo
5:48 a.m.
FS2 — FIFA U20 Women: Spain at China
6 a.m.
USA — Premier: Brighton at Coventry
CBSSN — Serie A: Lecce at Monza
6:30 a.m.
Fandango / Universo — Bundesliga: Hamburg SV at RB Leipzig
7:15 a.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Barcelona at Levante
8:30 a.m.
Peacock / Tele — Premier: Manchester City at Manchester United
USA — Bundesliga: Bayern Munich at SV Elversberg
8:48 a.m.
FS2 — FIFA U20 Women: Costa Rica at Portugal
9 a.m.
CBSSN — Serie A: Napoli at Bologna
9:30 a.m.
ESPN+ — La Liga: Deportivo at Getafe
Noon
ESPN+ — La Liga: Atlético Madrid at Real Sociedad
FS2 — Canadian: Vancouver at Inter Toronto
3 p.m.
FS2 — Canadian: Cavalry at Pacific
TENNIS
11 a.m.
ABC — US Open, Men’s championship
1 p.m. / 5 p.m.
TENNIS — Guadalajara WTA
TRACK & FIELD
6 a.m.
NBC — World Athletics Ultimate Championship
RADIO
NFL
10 a.m.
1490-AM — Buffalo at Houston
1:25 p.m.
1490-AM — Arizona at L.A. Chargers
5:20 p.m.
1490-AM — Dallas at N.Y. Giants (also on 1290-AM)
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