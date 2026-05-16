TV
AUTO RACING
8 a.m., FS2 — IndyCar: Indianapolis 500, qualifying
9 a.m., FS1 — NASCAR All-Star Race
11 a.m., FS1 — IndyCar: Indianapolis 500, qualifying
1 p.m., Ch 18/58 — Auto Parts Series: BetRivers 200
1 p.m., FOX — IndyCar: Indianapolis 500, qualifying
4 p.m., FS1 — ARCA Menards: Owens Corning 200
COLLEGE BASEBALL
9 a.m., ACCN — Georgia Tech at Boston College
9 a.m., SECN — Mississippi State at Texas A&M
10 a.m., ESPN+ — Arizona at Oklahoma State
Noon, ACCN — Wake Forest at Duke
Noon, BTN — UCLA at Washington
Noon, SECN — Mississippi at Alabama
COLLEGE LACROSSE (QUARTERFINALS)
9 a.m., ESPNU — Johns Hopkins at Notre Dame
11:30 a.m., ESPNU — Syracuse at North Carolina
COLLEGE SOFTBALL (REGIONALS)
10 a.m., ESPN — Teams TBD
10 a.m., ESPN2 — Teams TBD
10 a.m., ESPN+ — Arizona at Duke
Noon, ESPN2 — Teams TBD
Noon, ESPN+ — Arizona State at Texas A&M
2 p.m., ESPN2 — Teams TBD
4 p.m., ESPN2 — Teams TBD
5 p.m., ESPN — Teams TBD
6 p.m., ESPN2 — Teams TBD
7 p.m., ESPN — Teams TBD
8 p.m., ESPN2 — Teams TBD
TBD, ACCN — Teams TBD
TBD, SECN — Teams TBD
COLLEGE TENNIS (MEN'S FINAL FOUR)
7 a.m., ESPN+ — Texas vs. TCU
10 a.m., ESPN+ — Wake Forest vs. Virginia
COLLEGE TENNIS (WOMEN'S FINAL FOUR)
1 p.m., ESPN+ — Auburn vs. Ohio State
4 p.m., ESPN+ — Texas A&M at Georgia
COLLEGE TRACK AND FIELD
3 p.m., SECN — SEC Championships
CYCLING
1 a.m., TRU — Giro d'Italia, Stage 8
Midnight, TRU — Giro d'Italia, Stage 9 (Sun.)
FOOTBALL
9 a.m., ABC — UFL: D.C. at Louisville
Noon, ABC — UFL: Houston at St. Louis
GOLF
5 a.m., GOLF — German Masters, third round
7 a.m., ESPN — PGA Championship, third round
10 a.m., CBS — PGA Championship, third round
Noon, GOLF — LPGA: Queen City Champ., third round
HOCKEY (WORLDS)
3:20 a.m., NHLN — Norway vs. Slovakia
7:20 a.m., NHLN — Canada vs. Italy
11:20 a.m., NHLN — Latvia at Switzerland
HORSE RACING
11 a.m., CNBC — Preakness Stakes, early coverage
1 p.m., NBC — Preakness Stakes (also on NBCPK)
MLB
12:10 p.m., DBAX — Arizona at Colorado
1:05 p.m., FS1 — Baltimore at Washington
4:15 p.m., FOX — N.Y. Yankees at N.Y. Mets
6:30 p.m., MLBN — Regional coverage
NHL PLAYOFFS
5 p.m., ABC — Buffalo at Montreal, Game 6
SOCCER (MEN'S)
4:30 a.m., CBSSN — Scottish: Celtic vs. Hearts
6 p.m., FS1 — MLS: Seattle vs. L.A. Galaxy
SOCCER (WOMEN'S)
3:30 p.m., ION — NWSL: North Carolina vs. Chicago
5:45 p.m., ION — NWSL: Denver vs. Orlando
TENNIS
3 a.m., TEN — Italian Open
8 a.m., TEN — Italian Open
3 a.m., TEN — Italian Open (Sun.)
RADIO
COLLEGE BASEBALL
10 a.m., 1290-AM — Arizona at Oklahoma State
COLLEGE SOFTBALL (Regionals)
10 a.m., 1400-AM — Arizona at Duke
MLB
10 a.m., 1490-AM — Toronto at Detroit
1 p.m., 1490-AM — Arizona at Colorado (JIP)
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Legend: (JIP) — Joined in progress
Channel guide: ABC (Channel 9) ACCN is ACC Network (Ch 300 on Cox, Ch 1325 on Comcast, Ch 612 on DirecTV, Ch 402 on Dish) BTN is Big Ten Network (Ch 320 on Cox, Ch 272 on Comcast, Ch 610 on DirecTV, Ch 439 on Dish) CBS (Channel 13) CBSSN is CBS Sports Network (Ch 312 on Cox, Ch 274 on Comcast, Ch 221 on DirecTV, Ch 158 on Dish) Ch 18/58 (Check your guide for correct channel) CNBC (Ch 35 on Cox, Ch 27 on Comcast, Ch 355 on DirecTV, Ch 208 on Dish) DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) ESPN2 (Ch 25 on Cox, Ch 30 on Comcast, Ch 209 on DirecTV, Ch 143 on Dish) ESPNU (Ch 330 on Cox, Ch 266 on Comcast, Ch 208 on DirecTV, Ch 141 on Dish) FOX (Channel 11) FS1 is Fox Sports 1 (Ch 27 on Cox, Ch 32 on Comcast, Ch 219 on DirecTV, Ch 150 on Dish) FS2 is Fox Sports 2 (Ch. 341 on Cox, not available on Comcast, Ch. 618 on DirecTV, Ch. 397 on Dish) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) ION (9.5 over the air, Ch 99 on Cox, Ch 305 on DirecTV, Ch 250 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) NBC (Channel 4) NBCPK is NBC’s Peacock (streaming only) NHLN is NHL Network (Ch 310 on Cox, Ch 279 on Comcast, Ch 215 on DirecTV, Ch 157 on Dish) SECN is SEC Network (Ch 329 on Cox, Ch 286 on Comcast, Ch 611 on DirecTV, Ch 408 on Dish) TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish) TRU is TruTV (Ch 52 on Cox, Ch 34 on Comcast, Ch 246 on DirecTV, Ch 242 on Dish)