TV
COLLEGE FOOTBALL
4 p.m.
ESPNU — Sam Houston at Liberty
CBSSN — Missouri State at Western Kentucky
4:30 p.m.
ESPN — South Florida at UTSA
ESPN2 — South Alabama at Arkansas State
COLLEGE WOMEN’S SOCCER
4 p.m.
SECN — Alabama at Florida
ACCN — Virginia at Notre Dame
7 p.m.
ESPN+ — Houston at Arizona
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7:30 p.m.
BTN — Illinois at USC
COLLEGE VOLLEYBALL
3:30 p.m.
BTN — Nebraska at Indiana
5:30 p.m.
BTN — Wisconsin at Illinois
GOLF
5 a.m.
GOLF — DP World Tour
Noon
GOLF — Korn Ferry Tournament
8 p.m.
GOLF — PGA BayCurrent Classic
MLB PLAYOFFS
5 p.m.
TBS/truTV — Cleveland at Chicago White Sox, Game 4
NBA PRESEASON
4:30 p.m.
NBATV — Washington at N.Y. Knicks
7:30 p.m.
ESPN2 — Sacramento at L.A. Lakers
NFL
5:15 p.m.
PRIME — Tampa Bay at Dallas
NHL
5 p.m.
HULU — San Jose at St. Louis
PICKLEBALL
2 p.m.
FS1 — PPA Chicago Cup
TENNIS
2 a.m.
TENNIS — Beijing ATP/WTA, Shanghai ATP
8 p.m.
TENNIS — Beijing ATP/WTA, Shanghai ATP
RADIO
MLB PLAYOFFS
5 p.m.
1490-AM — Cleveland at Chicago White Sox, Game 4
NFL
5:15 p.m.
1290-AM — Tampa Bay at Dallas
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears and Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
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