Standings
BYU (1-0, 3-0)
Texas Tech (1-0, 3-0)
Arizona State (1-0, 2-1)
Cincinnati (0-0, 3-0)
Kansas State (0-0, 3-0)
Utah (0-0, 3-0)
West Virginia (0-0, 3-0)
Baylor (0-0, 2-1)
UCF (0-0, 2-1)
Colorado (0-0, 2-1)
Iowa State (0-0, 2-1)
Oklahoma State (0-0, 2-1)
TCU (0-0, 2-1)
Arizona (0-1, 2-1)
Houston (0-1, 2-1)
Kansas (0-1, 1-2)
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Friday, Sept. 18
Texas Tech 28, Houston 26
Saturday, Sept. 19
Arizona 42, Northern Illinois 17
Arizona State 24, Kansas 17
Baylor 36, Louisiana Tech 19
BYU 41, Colorado State 33
Cincinnati 35, Miami (Ohio) 31
Iowa State 55, Bowling Green 7
Kansas State 31, Tulane 20
Northwestern 41, Colorado 7
Oklahoma State 59, Murray State 0
TCU 31, Arkansas State 7
UCF 44, Georgia State 30
Utah 33, Utah State 0
West Virginia 38, Virginia 27
Saturday, Sept. 26
Colorado at Baylor, 9 a.m. (ESPN2)
Sam Houston at Texas Tech, 9 a.m. (TNT and HBO Max)
TCU at UCF, 12:30 p.m. (FS1)
Utah at Iowa State, 12:30 p.m. (FOX)
Houston at Georgia Southern, 12:30 pm.. (ESPNU)
Kansas State at Cincinnati, 4 p.m. (ESPN2)
Oklahoma State at West Virginia, 4 p.m. (FS1)
Arizona at Washington State, 4:30 p.m. (CBS)