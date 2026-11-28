Friday, Nov. 27
6A state semifinals
No. 5 Gilbert Williams Field 55, No. 1 Gilbert Perry 52
No. 7 Mesa 27, No. 3 Phoenix Brophy Prep 24
5A state semifinals
No. 1 Scottsdale Desert Mountain 41, No. 4 ALA-Gilbert North 35
No. 2 Scottsdale Horizon 28, No. 3 Scottsdale Notre Dame Prep 21
4A state semifinals
No. 1 Snowflake 49, No. 4 Bradshaw Mountain 14
No. 2 Mica Mountain 23, No. 6 Walden Grove 6
Saturday, Nov. 28
Open state semifinals
People are also reading…
No. 1 Peoria Liberty vs. No. 5 Chandler Basha, (n)
No. 2 Chandler vs. No. 3 Chandler Hamilton, (n)
3A state championship
No. 1 Queen Creek Benjamin Franklin vs. No. 2 Eagar Round Valley, (n)
2A state championship
No. 1 Scottsdale Christian vs. No. 2 Gilbert San Tan Charter, (n)
Friday, Dec. 4
5A state championship
No. 1 Scottsdale Desert Mountain vs. No. 2 Scottsdale Horizon, 7 p.m., Mountain American Stadium in Tempe
4A state championship
No. 1 Snowflake vs. No. 2 Mica Mountain, 3 p.m., Mountain American Stadium in Tempe
Saturday, Dec. 5
Open state championship
Semifinal winners, 6 p.m., Mountain America Stadium in Tempe
6A state championship
No. 5 Gilbert Williams Field vs. No. 7 Mesa, noon, Mountain America Stadium in Tempe